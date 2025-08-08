El abogado de Julieta Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, Claudio Contardi, en la causa caratulada como abuso sexual y violencia de género en el tribunal de Campana, donde se encuentran declarando en este momento.

Previamente, el fiscal había pedido 20 años de cárcel para Contardi, pero la querella redobló la apuesta.

La defensa de Contardi volvió a reiterar la nulidad del juicio y que el acusado sea juzgado por un jurado popular. Además, solicitó que el Tribunal dé un “veredicto absolutorio” y “en caso de ser condenado, la conducta de Claudio sea solicitada al mínimo de pena”.

Prandi arribó al Tribunal de Campana para escuchar los alegatos finales en el juicio contra su ex marido por abuso sexual y violencia y allí manifestó que “una condena es paz, alivio y justicia”.

“Contardi es un criminal”, ratificó Prandi y manifestó que, por su integridad, su ex marido “tiene que estar detenido, ya no tiene nada que perder. Tiene gente muy oscura a su alrededor”.

“Los hechos tienen que tener consecuencias, si no lo que permitimos se repite”, expresó la conductora en la puerta del Tribunal, donde también aseguró que “los victimarios tienen derechos, pero la víctima a veces ni siquiera denuncia por el costo físico y económico que dura años”.

Por último, acerca de la posibilidad de que Contardi sea condenado, pero quede en libertad, Prandi expuso: “Quiero pensar que no es un escenario posible”.

EL TRIBUNAL FIJÓ LA FECHA DEL VEREDICTO

Tras los alegatos, donde tanto la querella como la Fiscalía solicitaron la prisión preventiva, el tribunal pasó a un cuarto intermedio. Luego, se dispuso que la prohibición de salir del país para el acusado. El veredicto se dará a conocer el próximo miércoles.

En sus últimas palabras frente al tribunal, Prandi brindó un desgarrador testimonio. “Quiero que el tribunal haga Justicia. Que lo que me queda de vida, pueda ser en paz”, exigió.

"No es fácil estar en mis zapatos hoy. Sin muchos años donde espere y soñé tenerlos enfrente. Añoraba este momento con toda mi vida. Hoy estamos acá para juzgar si fui o no violada. Yo no fui violada una vez, fui violada una infinidad de veces”, relató.

Contardi también tuvo la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras: “Soy inocente y ante cualquier decisión que tome el tribunal, seguiré luchando por mi inocencia y poder volver a estar con mis hijos”, sostuvo.

