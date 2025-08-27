Este martes 27 de agosto comenzó el juicio oral contra Marcelo Corazza, ex productor de televisión y primer ganador de Gran Hermano en Argentina, acusado de corrupción de menores. El proceso se lleva adelante en el Tribunal Oral Federal N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, y la pena que podría enfrentar va desde los 3 hasta los 15 años de prisión.

Corazza es juzgado junto a otras cuatro personas en el marco de una causa que investiga una presunta red de explotación de menores. El ex productor había solicitado suspender el inicio del juicio, pero la Cámara Federal de Casación Penal desestimó su planteo, permitiendo que el debate oral comenzara según lo previsto.

La investigación se originó en 2023, tras una serie de allanamientos y detenciones que revelaron indicios de una red que habría captado menores en situación de vulnerabilidad para someterlos a distintos tipos de abuso y explotación sexual. Corazza fue arrestado en marzo de ese año y, aunque recuperó la libertad, continuó vinculado al expediente.

Según la acusación, la organización funcionó entre 1999 y 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. Los delitos que se les imputan son:

Asociación ilícita

Trata de personas con fines de explotación sexual

Promoción de la prostitución

Abuso sexual

Corrupción de menores

Tenencia de material de abuso sexual infantil

La investigación está a cargo de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, y el tribunal está integrado por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Ahora, con el juicio ya en marcha, se espera la presentación de testimonios clave y pruebas sensibles que serán evaluadas por el tribunal para determinar las responsabilidades de cada uno de los imputados.

Cabe recordar que Marcelo Corazza se consagró como el primer ganador de Gran Hermano en Argentina, en la edición de 2001.

Se llevó un premio de $121.200 y compartió la casa con figuras recordadas como Gastón Trezeguet y Eleonora González. La final alcanzó picos de más de 36 puntos de rating, marcando un hito televisivo.

Con información de Ámbito y Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR