COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / Escuchá la entrevista) - El abogado José María Ferreyra de las Casas, que representa a Dos Santos Pires en el juicio penal contra los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, confirmó que el municipio lleva pagados alrededor de 15 millones de pesos en concepto de multas a su cliente, mientras que esa sanción económica se sigue acumulando a razón de 8.000 pesos por cada día que transcurre sin que se cumpla la sentencia del año 2007, cuando se le ordenó al municipio restituir un lote fiscal al particular que inició la demanda. Un nuevo sumario ya involucra al ex intendente Linares y si no se resuelve el caso, en el futuro podría involucrar también al actual jefe comunal, Juan Pablo Luque.

En diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar, el abogado se refirió también a declaraciones que había formulado en la víspera Martín Buzzi, quien dejó entrever que el letrado había exigido terrenos por valor cercano a los 3 millones de dólares, a cambio de desistir de la demanda.

Al respecto, indicó que “con Martín Buzzi nunca se habló de valores, pero además un testigo (el ex asesor letrado municipal, Jorge Juárez) en el juicio hoy lo desmintió, porque reconoció que fueron ellos quienes ofrecieron los terrenos, pero además lo hizo durante una conversación –relató, dando a entender que no se trató de una propuesta formal-. En la gestión de Di Pierro sí hubo un ofrecimiento serio de terrenos que fueron aceptados, pero después tampoco se cumplió y cuando empezó Linares esa negociación se evaporó. Ellos apostaron a la victoria judicial pero acumularon derrota tras derrota y nosotros reiniciamos también la demanda penal. Y tuvieron que empezar a pagar las multas”.

Van 15 millones de pesos en multas y se siguen multiplicando: a 8.000 pesos por día

El abogado reconoció que el monto abonado es del orden de los 15 millones, si se actualizara a valores constantes lo que el erario público ha pagado hasta hoy. “Estaría en un monto de ese orden –admitió-. A las multas las cobro yo y se lo transfiero a mi cliente, Dos Santos Pires”.

Al preguntársele si ese valor no compensa ya el valor del lote que originó el litigio, respondió: “Estamos hablando de multas por no cumplir la sentencia”, al tiempo que precisó que se aplica en forma diaria, por lo que hoy los valores están en el orden de los 8.000 pesos por día.

Además puntualizó que el mismo incumplimiento que hoy se les imputa a Buzzi y Di Pierro podría caberle a los sucesivos funcionarios que ocupen su lugar, si el tema no se resuelve, incluyendo al intendente actual y a su antecesor.

“La misma acusación podría caberle a Carlos Linares –graficó-, pero además, atendiendo que esto le estaba costando mucha plata a la ciudadanía, yo inicié en nombre de mi cliente un juicio de responsabilidad patrimonial, en el Tribunal de Cuentas Municipal. Ahí hubo una condena para que los ex funcionarios paguen las multas de su bolsillo, pero en este momento está apelada. Además hay un nuevo sumario que ya involucra a Linares, por los pagos posteriores que se hicieron. Es algo que nunca se hizo en Comodoro y apuntamos a dejar un precedente, porque la ciudadanía paga impuestos para mejorar la calidad de vida de la sociedad y no para pagar la mala praxis de los funcionarios”.

Si bien todavía no hubo contactos con la gestión de Juan Pablo Luque, anticipó que para el 11 de marzo han sido convocadas las partes a una audiencia de conciliación en el Superior Tribunal de Justicia, “para ver si encontramos una solución a este conflicto. Espero que ese día la actual gestión municipal tome en serio esta oportunidad y prepara algo para la audiencia y no sea una presentación sólo para escuchar”.

Posibles alternativas

El abogado querellante dijo que la situación puede resolverse por dos caminos y ambos dependen del Municipio: puede restituir a su cliente el lote originalmente ajudicado; o le entrega otro terreno en compensación por aquella tierra, reparando además el daño causado por la negación de ese derecho. Para la primera opción, el principal inconveniente es el hecho de que el lote hoy tiene ocupante, con una reserva a su nombre, lo que le da derechos legales sobre la tierra. Para quitársela, el municipio debería primero ganar en sede judicial la acción de desalojo, pero con el riesgo de perderla o enfrentar una posterior demanda por daños y prejuicios.

Para la segunda opción, Ferreyra de las Casas reonoció que en su momento hubo ofrecimientos concretos, tanto en la gestión de Raúl Simoncini, como de Néstor Di Pierro, en las que se ofrecieron terrenos de valores importantes. En un caso, la opción no prosperó porque las tierras ofrecidas ya estaban ocupadas o usurpadas. En el segundo, hubo aceptación de su cliente, pero la gestión de Di Pierro concluyó sin que se terminara de resolver el litigio.