La jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, fue protagonista de un video que se viralizó y llegó a medios nacionales e internacionales. En las imágenes se la ve besándose con Cristian "Mai" Bustos, quien fue condenado a perpetua por la muerte de un policía.

Suarez -que formó parte del Tribunal que en diciembre pasado lo condenó- explicó que votó en disidencia porque hay "detalles" en la causa que llamaron su atención. La situación derivó en un sumario administrativo que se está sustanciando en el Superior Tribunal de Justicia.

Ahora, mediante una nota enviada a la directora de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, Marcela Freile, un grupo de magistrados que integra el Colegio de Jueces Penales de esa ciudad afirman que no integrarán ningún tribunal con su colega “hasta tanto su situación procesal sea definida”.

En el texto, los jueces expresan: "Consideramos oportuno manifestarnos para asegurar un correcto ejercicio de la función jurisdiccional, renovar la confianza pública en el honorable servicio hacerle conocer la decisión que adoptaremos dado el inicio de un sumario administrativo por el Superior Tribunal de Justicia y la existencia de dos denuncias ante el Consejo de la Magistratura”.

Y continúa: “En este entendimiento, ponemos en su conocimiento que no integraremos ningún tribunal con la nombrada hasta tanto su situación procesal sea definida. Esta decisión se funda en motivos exclusivamente de índole profesional, sin que importe acto de descalificación personal de aquella, pues es otro el ámbito en el que deberá dirimirse”.

“Por el contrario, nuestra preocupación se centra en la protección del regular desenvolvimiento de los procesos, la validez de las resoluciones que puedan recaer y por sobre todo la credibilidad de las decisiones de los tribunales colegiados que integraremos”, agregan en la nota que difundió Diario Jornada.

Aseguran además que "hoy se encuentran en juego otras cuestiones que podrían impactar igualmente sobre la ya bastardeada imagen que tiene la sociedad sobre la justicia en general, y sobre nuestro fuero en particular. Estimamos que, hasta tanto no sea resuelta la situación de la Dra. Suárez, no será posible integrar Tribunales con aquella sin comprometer los Principios de Bangalore sobre Conducta Judicial”, señalan los magistrados.

“La confianza pública en el sistema judicial es la base de la legitimidad del Poder Judicial de ella dependen tanto de las decisiones que se adopten (sustancia) como el modo en el que realizan (formas). Esto último se concretiza en la conducta judicial imparcial, digna y prudente por encima de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable, tanto en la esfera pública como en la privada”, concluyen.