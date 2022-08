Este miércoles la Justicia imputó a una persona por el supuesto homicidio de José Cretton, el joven de El Maitén que desapareció hace 20 días sin dejar rastro. El imputado es la ex pareja de la novia de Cretton.

Así lo indicó en declaraciones radiales el fiscal Carlos Diaz Mayer, quien mencionó que el imputado había sido apuntado por los familiares como presunto responsable de la desaparición del joven de 18 años, ya que lo habría amenazado anteriormente.

La imputación fue por “homicidio agravado”, según detalló el Fiscal; quien remarcó que “formalmente se lo imputará como autor del hecho de privación de la libertad y creemos que del homicidio agravado”.

Díaz Mayer confirmó que “vamos por ese lado de la investigación”, remarcando que si bien “no descartamos que lo encontremos con vida, todos los indicios en la investigación indican que estaría fallecido”.

"No importa que no haya cuerpo, si bien es determinante; no deja de haber delito”, subrayando que en la Argentina hay jurisprudencia de casos de “condenados sin cuerpo”, aseguró a Radio3

En la audiencia, desarrollada en Esquel, la Justicia impuso un plazo de investigación de 6 meses.