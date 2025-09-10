Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), seguirá detenido en la cárcel de Rawson. La Justicia Federal ordenó extender su prisión preventiva hasta diciembre, luego de que finalizara el plazo previsto en primera instancia, luego de su arresto en Río Negro.

La decisión fue tomada por el el juez subrogante Gustavo Zapata, luego de que la fiscal coadyuvante de Bariloche, Angela Pagano Mata, solicitó extender la prisión preventiva hasta diciembre.

Según informó Infobae, la Fiscalía pidió además encuadrar al proceso como “caso complejo”, lo que permitirá extender la investigación por un plazo de dos añoss, debido a las dificultades que pueden afrontar los investigadores para recolectar evidencia.

Ambas solicitudes fueron convalidadas por el juez, por lo que el acusado continuará detenido hasta fin de año y podría seguir tras las rejas hasta al menos 2027.

LOS CUESTIONAMIENTOS DE LA DEFENSA

La medidas tomadas por la Justicia fueron rechazadas por los abogados defensores de Jonas Huala, quienes adelantaron que apelarán y cuestionaron lo ocurrido en la audiencia de pasado lunes.

"Por más que les hayamos dado una paliza ellos ganan igual. Las audiencias en el Fuero Federal son 'arregladas' de antemano. Jamás habrá sorpresas. Es imposible convencer con argumentos técnico/jurídicos a quien está convencido ideológicamente de otra cosa y responde a otros intereses", remarcaron desde Gremial de Abogados, a cargo de la defensa del líder mapuche.

Sobre la situación del imputado, señalaron: “Hoy Facundo se arriesga a una muy larga condena a partir de sus dichos en la presentación de su libro de poesías. En la presentación de su libro, Facundo dio apreciaciones ideológicas, opiniones sobre métodos de lucha, vertió reivindicaciones de acciones y exaltó hechos. Todas y cada una de sus expresiones (que la fiscalía pretende que fueron un reconocimiento de responsabilidades penales) fueron expresiones políticas. Es facultad de Facundo hacerlo y, sobre todo, tiene el derecho de hacerlo".

La situación que describieron responde a lo ocurrido en febrero de este año, cuando Jones Huala fue grabado realizando polémicas declaraciones. “Nosotros reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político militar, reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes”, afirmaba el miembro de la RAM en un mensaje que se viralizó rápidamente.

Su alocución se completaba con más conceptos que generaron revuelo. “Aquellas personas que nos hemos jugado la vida durante muchos años, ponemos el pecho y estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo, a prender fuego lo que destruye esos árboles, esos pajaritos, esas flores, eso que atenta contra el viento, contra las montañas, contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y nuestra vida como pueblo mapuche. Para mí esa es la mayor poesía", agregaba.

El video generó la condena del gobernador Ignacio “Nacho” Torres. “Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo”, afirmó el mandatario provincial.

Las declaraciones de Jones Huala motivaron una denuncia en su contra por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Fue arrestado en junio, en un predio de El Bolsón donde se realizaba una feria.

Desde la defensa del imputado afirmaron que los “fiscales y jueces obedecen sin chistar las órdenes y recomendaciones del poder político y del Ministerio de Seguridad” y que el Estado Argentino quiere jugar el redituable juego del ‘combate al terrorismo' para mendigar un lugarcito cerca del poder occidental".