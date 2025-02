Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), reivindicó el atentado incendiario que se produjo semanas atrás en una estancia en la localidad de Trevelin, en Chubut, donde se arrojaron bombas molotov, que provocaron daños en camiones y máquinas viales.

“Contra terratenientes sí, pero no contra nuestro entorno”, afirmó, en referencia a ataques a establecimientos privados. No obstante, el activista afirmó que RAM no tuvo responsabilidad en esos hechos, pero los avala.

Y en este marco, Huala aclaró que su agrupación no tiene nada que ver con el devastador incendio forestal que comenzó en El Bolsón, en la provincia de Río Negro, el jueves pasado y que ha arrasado con cientos de hectáreas.

El referente mapuche realizó dichas declaraciones durante la presentación de un libro que escribió durante su tiempo en prisión, que paradójicamente llamó “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria”, según publica Infobae.

“Yo reivindico los sabotajes y los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, de las trasnacionales, de los terratenientes. Pero nosotros jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas. Dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos”, indicó en un video que grabó durante la presentación del libro, el fin de semana pasado.

“Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema. Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”, expresó durante la presentación del escrito.

Huala ratificó sus ideales al insistir que desconoce la existencia del Estado Argentino y alentó a los mapuches “a seguir la lucha” para recuperar las tierras que “les arrebató el winka (hombre blanco)”.

“Es la de alentar a la lucha de nuestro pueblo. Me gusta ser polémico porque eso es lo que genera el debate, la discusión”, concluyó.

Editada y redactada por un periodista de ADNSUR