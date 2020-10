RAWSON (ADNSUR) – El fin de semana, el Tribunal de Enjuiciamiento de Chubut resolvió por unanimidad disponer la formación de causa de enjuiciamiento contra el fiscal de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz. La causa a prueba queda abierta por 90 días a fin de que las partes examinen las actuaciones y ofrezcan la prueba que producirán en el debate.

El fiscal habló con ADNSUR acerca del proceso que considera que no cumplió con todos los ordenamientos y que no estuvo ajustado a derecho; y apuntó a una porción del fuero penal de Comodoro. “Hay sensaciones encontradas. Tengo satisfacción porque yo pedí la oportunidad de poder defenderme, el Consejo de la Magistratura no me dio esa oportunidad, me ocultó las pruebas, el legajo y cometió todas las irregularidades que se podían cumplir y también incumplió los plazos”, señaló.

Y afirmó que “Maglione mintió cuando se comunicó con canal 9 de Comodoro Rivadavia porque los plazos se excedieron en 2 años. Todo eso hace que yo entienda que es nula la evaluación que se hizo. Sin perjuicio de eso, yo celebro la posibilidad de darles explicaciones a la sociedad que a quien represento”, dijo.

Asimismo, Iturrioz manifestó que "hay empleados judiciales que dicen que genera un ambiente tóxico en el trabajo y quiero saber quiénes son. Yo he sancionado a algunos por tener poca dedicación al trabajo. No sé quiénes me acusan. Lo mismo pasa con los jueces. Dicen que hay tres grupos de jueces. Un grupo de jueces dice que soy un muy mal Fiscal porque soy soberbio, agresivo y hablo mucho en los medios”, señaló.

Además, destacó que hay un segundo grupo de jueces que no quiso emitir su opinión y un tercer grupo de jueces “dice que soy un excelente fiscal. No sé los nombres ni la cantidad. Hay una coincidencia entre todos los grupos porque dicen que tengo un excelente nivel jurídico y eso no se valora. Teóricamente, el Estado tendría que buscar abogados con un buen nivel jurídico. Mi legajo tiene que estar a mi disposición. Yo fui, lo pedí y no me lo dieron”, indicó.

El fiscal destacó que “dicen que hay muchas notas periodísticas publicadas que ellos tienen a la vista. Yo quise verlas y no las tienen. Todas esas irregularidades constan documentadas”.

Al respecto, afirmó que “hay una animosidad del Consejo de la Magistratura en mi contra. Hay una porción del Fuero Penal de Comodoro Rivadavia a los que no les gusta quien soy ni la forma de ser que tengo. Son académicos, profesores universitarios y les gusta que le rindan pleitesía. Yo no le rindo pleitesía a nadie. Admiro al Dr. Heredia y a Pérez Galimberti”, dijo.

Por último, aseguró que los mencionará “con nombre y apellido” en el Tribunal de Enjuiciamiento. “Mi derecho a defensa lo voy a ejercer con todas mis dudas. Voy a identificarlos, las circunstancias, qué me decían. Por ejemplo, había un Juez que fijaba una audiencia a las 11 hs y llegaba a las 10 hs. Nadie le decía nada pero yo sí quiero saber por qué le faltaba el respeto a la sociedad, a los magistrados y a los colegas. Todos lo callan pero yo no”, agregó.