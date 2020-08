COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En una audiencia presidida por el juez natural de la causa Mariano Nicosia, se definió elevar a juicio oral y público la causa por el homicidio de Brian Gómez. Estuvo presente en la audiencia, además la fiscal general Cecilia Codina y la funcionaría Eve Ponce; por la querella en representación de la familia las defensoras públicas, Lucía Pettinari y Luciana Risso y por la defensa de Hernández, el abogado particular Daniel Fuentes.

Allí se decidió elevar el juicio oral y público la causa por el homicidio de Brian Gómez. La pena que pide la querella es de 15 años de prisión.

Brian tenía 23 años, y el 15 de septiembre de 2018 cerca de las 4:50 horas, según el relato de la fiscalía él y otro joven habían protagonizado una discusión dentro del Draw Pub, ubicado en San Martin 373 y fueron echados del lugar.

Afuera del local, el joven fue brutalmente golpeado. El principal sospechoso es el suboficial de la Seccional Primera, Luis Hernández, quien realizaba servicio adicional de seguridad del pub, y es quien le habría pegado con una tonfa en la cabeza.

Al respecto, la fiscal Codina explicó que “Las cámaras de seguridad el sector no funcionaban, lo que se pudo obtener - de otras cámaras- es que afuera del local hubo una reyerta de un grupo de jóvenes, no se filmó precisamente el momento del hecho”, dijo. Y recordó que Brian murió tras recibir un golpe en la cabeza con un elemento contundente “eso está comprobado por la autopsia, la causa es la lesión craneal, pero no se puedo determinar con qué elemento”, agregó.