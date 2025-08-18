La madrugada del pasado domingo 17 de agosto en Pico Truncado se vio sacudida por un episodio de violencia y descontrol que comenz�� en un reconocido bar de la ciudad y terminó con daños en una dependencia policial, generando alarma entre vecinos y clientes del establecimiento.

Alrededor de las 2:30 de la mañana, la División Comisaría Segunda recibió un llamado urgente alertando sobre un hecho presuntamente ilícito que ocurría en el bar “El Gauchito”, ubicado estratégicamente en la intersección de la avenida 13 de Diciembre y la calle Tucumán, uno de los puntos de encuentro nocturno más concurridos de la localidad.

Según señaló La Opinión Austral, los agentes se presentaron rápidamente en el lugar y se encontraron con un hombre en estado de exaltación y evidente agresividad que intentaba retirarse apresuradamente del bar. La intervención policial no logró calmarlo: reaccionó con insultos y amenazas directas hacia los policías, llegando incluso a incitarlos a pelear, desafiando abiertamente la autoridad de los uniformados. Su negativa sistemática a proporcionar su identidad complicó aún más la situación, y la tensión creció rápidamente, convirtiendo el ambiente en un escenario potencial de conflicto mayor.

Testigos presenciales, entre ellos clientes habituales y empleados del bar, relataron con preocupación el momento en que la situación se tornó insostenible. El hombre, alterado, lejos de cooperar, aumentó su agresividad verbal y física, lo que obligó a la policía a intervenir con fuerza para reducirlo. Esta intervención evitó que el incidente se expandiera y provocara daños mayores tanto dentro del local como en la vía pública.

Una vez detenido, el individuo fue sometido a una evaluación médica de urgencia para determinar su estado físico y mental, dado el grado de exaltación mostrado y la posibilidad de presentar algún cuadro de intoxicación o alteración. Luego de esta evaluación, fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde fue alojado mientras se continuaban las actuaciones legales correspondientes.

Sin embargo, la violencia del hombre no cesó allí. Dentro de la comisaría, en un ataque de ira, causó destrozos importantes al provocar daños en la pared de durlock de uno de los pasillos de la dependencia. Este acto desató una nueva alarma entre los agentes, quienes tuvieron que reforzar las medidas de contención para evitar que la situación se desbocara aún más y se ocasionaran daños adicionales que podrían poner en riesgo la infraestructura y la seguridad del personal policial.

El área de Criminalística fue convocada para intervenir y documentar los daños, asegurando la correcta recolección de pruebas que podrían ser utilizadas en el proceso judicial. Las actuaciones formalizadas por los efectivos fueron elevadas al Juzgado de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado para su análisis.