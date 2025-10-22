En la tarde-noche del pasado martes 21 de octubre, un hallazgo perturbador sacudió la tranquilidad de la zona costera de Playa Magagna, ubicada a unos 14 kilómetros de la ciudad de Rawson, Chubut.

Vecinos y turistas que recorrían el sector cercano a los acantilados de Caras Talladas encontraron un cuerpo sin vida, atado de pies y manos y envuelto en una frazada polar. La escena generó alarma inmediata y se activó un operativo de emergencia para recuperar el cadáver en un terreno de difícil acceso.

Misterio en Rawson: encontraron un cuerpo maniatado y envuelto en una frazada en una playa

La pareja que dio aviso a las autoridades circulaba por la orilla cuando advirtió lo que al principio parecían ser extremidades y rápidamente contactó a la policía. El comisario Juan García, jefe de la Comisaría de Playa Unión, confirmó que el cuerpo era de sexo masculino y presentaba evidentes signos de violencia, además de maniobras de atadura con sogas.

“Estaba tapado en un 80% por una tela tipo polar y tenía las extremidades inferiores y superiores atadas con una soga”, detalló el comisario, quien añadió que el cuerpo presentaba heridas sangrantes en la cabeza, lo que apunta a una muerte violenta.

El rescate no fue sencillo: el cuerpo se había ubicado cerca de acantilados de aproximadamente 15 metros de altura, lo que obligó a bomberos voluntarios a descender con arneses y sogas para retirarlo sin causar más daños. Luego fue trasladado a la morgue judicial del hospital de Rawson para la realización de la autopsia.

Revelaron la edad del hombre que apareció muerto en una playa de Chubut: estaba envuelto en una frazada

LA POLICÍA INVESTIGA UN POSIBLE HOMICIDIO TRAS EL PERTURBADOR HALLAZGO EN PLAYA MAGAGNA

Un dato que asombra a los investigadores es que no existían denuncias por personas desaparecidas ni pedidos de paradero en la jurisdicción. Por ello, la identidad del hombre fallecido será establecida a través de la comparación de huellas dactilares. La autopsia, que se realiza en Trelew, será fundamental para determinar la data exacta de la muerte y las circunstancias que la rodearon.

La Brigada de Investigaciones de Rawson quedó a cargo del caso y trabaja intensamente para esclarecer si se trató de un homicidio, dado el estado en que fue encontrado el cuerpo.

El comisario García declaró que “el cuerpo tenía signos de violencia en el rostro y la cabeza; esto confirma que la muerte fue violenta”, ratificando la hipótesis de un acto criminal.

Vale remarcar que el subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, declaró a medios locales que el cadáver pertenece a un hombre cuya edad estimada ronda entre los 30 y 40 años.

Con información de El Chubut, editada y redactada por un periodista de ADNSUR