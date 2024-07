Investigan si el incendio donde murió un bebé de 10 meses fue intencional

FATAL INCENDIO Investigan el incendio que causó dos muertes en Cutral Co: todavía no pudieron identificar a las víctimas Si bien se conoció que una mujer y un hombre murieron en el incendio, la policía aún no logró determinar sus identidades. El fuego comenzó este sábado a la mañana en una construcción precaria, y la consumió por completo en cuestión de minutos.