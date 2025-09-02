La comunidad de Río Gallegos atraviesa horas de gran conmoción tras confirmarse la muerte de una joven integrante de la Policía de Santa Cruz. El hecho se registró en la noche del lunes en una casa ubicada sobre la calle 11, entre las intersecciones de 40 y 42, en pleno barrio San Benito, uno de los sectores más poblados de la capital provincial.

De acuerdo con la información a la que accedió La Opinión Austral, la víctima tenía el rango de oficial ayudante y prestaba servicios en la fuerza de seguridad local. La noticia generó un profundo impacto tanto en sus compañeros como en la comunidad.

Si bien aún no se brindaron detalles oficiales, fuentes cercanas a la investigación señalaron que no se descarta ninguna hipótesis. La Justicia mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de determinar con precisión qué ocurrió en el interior de la vivienda.

Tras conocerse la situación, efectivos de la Comisaría Séptima acudieron rápidamente al lugar y procedieron a preservar la escena. Minutos más tarde, arribó personal de Criminalística, que realizó las pericias de rigor y la recolección de pruebas que serán claves para esclarecer el hecho.

La investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción N.º 1, que se encuentra de turno durante septiembre. La presencia de integrantes de la cúpula policial provincial en el lugar reflejó la gravedad del episodio y la preocupación que generó la muerte dentro de la institución.

Hasta el momento, ni el gobierno de Santa Cruz ni la policía provincial han emitido algún comunicado oficial al respecto.

Se espera que el cuerpo sea sometido a la correspondiente autopsia para establecer las causas que provocaron la muerte de la agente.