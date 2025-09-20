Este sábado, un hombre fue encontrado sin vida en un canal de agua ubicado en la localidad de El Hoyo. Los primeros datos recabados arrojaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni lesiones visibles.

Según la información publicada por El Cordillerano, la víctima era un hombre de 51 años que vivía en la localidad. El hallazgo se produjo en la zona del loteo Pizarro, sin numeración.

Las primeras hipótesis apuntan a que el deceso se produjo por un accidente, posiblemente ocasionado por una caída.

El intendente de El Hoyo reaccionó al posteo viral de Lucas Upstein sobre la ciudad: “Es un espectáculo...”

En el lugar trabajó personal de la Fiscalía, con la intervención de los doctores Nicolás Vasiliev y Cristian Cayún. La persona fallecida fue identificada como Sergio Nicolás Gil.

Testigos manifestaron que el hombre tenía antecedentes de consumo problemático de alcohol. Su familia, por su parte, confirmó que se encontraba en proceso de recuperación, tras haber iniciado un tratamiento para superar el alcoholismo.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.