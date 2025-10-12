Investigan la muerte de un hombre en Santa Cruz: lo encontraron acostado en una cama con heridas en el tórax

La comunidad de Río Turbio amaneció conmovida tras conocerse la muerte de un hombre en circunstancias aún confusas. El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes en una vivienda de la localidad, donde personal policial halló sin vida a Guillermo Páez, de 40 años.

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo cerca de las 03:20 de la madrugada, luego de que un llamado telefónico alertara a la Comisaría Yacimiento Río Turbio sobre una situación de emergencia en un domicilio particular. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al hombre tendido sobre una cama, con una lesión profunda en la zona del tórax.

El médico de guardia del hospital local constató que Páez ya no presentaba signos vitales y dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia, que será clave para determinar las causas y la mecánica de la muerte.

La vivienda fue inmediatamente resguardada y se inició un exhaustivo procedimiento pericial bajo la coordinación de la División Criminalística, según la información de La Opinión Austral. En la inspección se halló un cuchillo con manchas de sangre, que podría haber sido utilizado en el hecho. También se levantaron rastros, huellas y elementos de interés que serán analizados por los peritos.

De acuerdo con las primeras informaciones, Páez no se encontraba solo en el domicilio. Una mujer que estaba con él al momento del suceso fue demorada preventivamente por la policía. Según confirmaron fuentes del caso, la mujer presentaba manchas de sangre en su ropa y calzado, además de encontrarse en un estado de evidente ebriedad.

Los investigadores aguardaban su declaración indagatoria, prevista para las próximas horas, mientras la Fiscalía definía su situación procesal. “No parecía un suicidio por la versión que me dio la chica y por cómo estaba el lugar. Hablé con los policías y me dijeron que no es común lo que pasó”, relató un allegado a la familia de la víctima en comunicación con el medio santacruceño.

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía local, que trabaja para establecer si la muerte de Páez fue consecuencia de un ataque, una pelea o un episodio accidental. Por el momento, ninguna hipótesis fue descartada.