Un hombre de 75 años fue hallado sin vida este viernes por la mañana en su vivienda, ubicada sobre el acceso Martín Fierro, en la ciudad rionegrina de Allen. El caso generó un amplio operativo policial y la intervención inmediata de la Justicia para esclarecer lo sucedido.

Según informaron fuentes de la investigación, la Policía fue alertada alrededor de las 7 y se trasladó de inmediato personal de la Comisaría Sexta. Al ingresar a la vivienda no se encontraron indicios de violencia ni de robo. Los accesos de la casa no estaban forzados y el cuerpo del hombre no presentaba signos visibles de criminalidad.

Investigación judicial en curso

El fiscal Ricardo Romero, a cargo de la causa, dispuso que se realice una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte. Hasta el momento, la hipótesis que cobra más fuerza es la de un presunto suicidio, aunque se aguardan los resultados de las pericias para confirmarlo.

Investigan sustancia rosa incautada en la Patagonia como parte de una red de narcotráfico

Noticia en desarrollo