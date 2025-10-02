Investigan la misteriosa muerte de un cazador en un campo de Camarones

Un hombre de unos 60 años murió durante una excursión de caza en un campo de Camarones. El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, aunque se conoció en las últimas horas.

Según informaron fuentes de la investigación a Jornada, la víctima viajaba en la caja de una camioneta que era conducida por un amigo. En circunstancias que aún intentan determinar, un arma que estaba en el asiento trasero del vehículo se habría disparado.

Los investigadores esperan el resultado de las pericias para determinar si se trató de un accidente, tal como relató el único testigo.

Cayó una banda que cazaba ciervos para vender su carne: tenían armas, miras telescópicas y handys

La Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal de la Fiscalía de Chubut avanza en una investigación por caza furtiva en la cordillera. Este jueves, tras una orden judicial, se allanó una propiedad privada en Esquel donde se secuestraron armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación, carne de ciervo, cabezas y astas. El operativo estuvo a cargo de la DPI Esquel, con apoyo del Mini Comando Radioeléctrico AURE y de la División de Policía Científica.

La causa comenzó de oficio por la Unidad Regional Esquel, luego de que se detectara que un grupo de personas habría ingresado sin autorización al predio con armas, vehículos y handy para practicar caza ilegal.

Según la hipótesis de los investigadores, en esa oportunidad los intrusos mataron a un ciervo colorado, una especie cuya caza está prohibida en esta época del año y que, además, requiere licencia especial para su práctica.

Lo que en un principio parecía un hecho aislado fue cobrando mayor gravedad: la Fiscalía sospecha que no se trata solo de cazadores furtivos ocasionales, sino de una organización con fines comerciales. La presunción es que la carne, astas y otros subproductos de los animales eran destinados a la venta clandestina, lo que ampliaría la escala del delito.

La procuradora de Fiscalía, Cecilia Bagnato, fue quien solicitó al juez interviniente la autorización del allanamiento, medida que se concretó en horas de la mañana del jueves. Los resultados fueron inmediatos: se incautaron varias armas de fuego listas para su uso, municiones de diferentes calibres, miras telescópicas, handys de comunicación y restos de fauna producto de la caza ilegal, entre ellos carne de ciervo en proceso de conservación y astas ya preparadas para su comercialización.

Por el momento, la causa está caratulada provisionalmente como violación de domicilio, portación ilegal de arma de fuego y caza furtiva. La Fiscalía trabaja en la identificación de los responsables directos del hecho y en determinar si existe una estructura organizada detrás de los cazadores.