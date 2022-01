La División de Investigaciones Policiales (DIP) de Comodoro Rivadavia trabaja por estas horas para dar con los delincuentes que se robaron un camión con una carga valuada den 2 millones de pesos, y que además secuestraron durante media hora al chofer y luego lo abandonaron.

El robo ocurrió el martes cerca de las 2 de la mañana, sobre la Ruta Provincial N° 37 a unos 60 kilómetros de Comodoro. El conductor del camión que transportaba una carga de lana fue abordado por tres delincuentes cuando había parado a descansar al costado de la ruta.

“Le abrieron la puerta del camión y mediante la utilización de un arma de fuego lo hicieron conducir por un lapso de entre 20 y 30 minutos, y luego lo hicieron descender. Se llevaron el camión con la carga de lana por un valor aproximada de 2 millones de pesos”, relató a ADNSUR César Ponce, comisario de Rada Tilly.

"Él estaba desorientado y lo único que pudo aportar es que condujo unos 3 minutos, otro camionero lo levanta y lo acerca hasta Rada Tilly y ahí es cuando radica la denuncia".

El camionero es oriundo de Comodoro y viajaba en horas de la madrugada hacia Trelew, fue levantado en la ruta por otro camionero que lo acercó hasta Rada Tilly cerca de las 7 de la mañana, cinco horas después del asalto.

Según relató el hombre a la policía, "no ofreció resistencia" y accedió a condudir, y no resultó herido durante el robo. Hasta el momento no hay novedades sobre los autores o sobre el paradero del camión.