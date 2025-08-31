En las últimas horas se registró un homicidio en Bariloche, que tuvo como víctima a un joven de 25 años. El violento episodio ocurrió el sábado por la tarde, a pocos metros del cementerio municipal.

La víctima fue Lautaro Nahuel Gallardo, de 25 años. Según las primeras informaciones, murió en el lugar tras recibir múltiples disparos.

Las fuentes judiciales revelaron que el joven tenía antecedentes penales y se encontraba evadiendo a la justicia. Se había quitado la tobillera electrónica de control hace dos meses.

Por otro lado, en diciembre, el joven fue víctima de un ataque con disparos, recibiendo heridas en ambas piernas.

Operativos y allanamientos en curso

El caso es investigado por los fiscales Martín Lozada, Silvia Paolini y Facundo D’Ápice, quienes encabezaron las primeras diligencias en la escena del crimen. Durante la tarde y la noche del sábado se realizaron múltiples allanamientos en diferentes sectores de Bariloche para recabar pruebas e identificar a los posibles autores.

Hasta el momento, no se reportaron personas detenidas y la causa sigue bajo estricta investigación judicial.

Con información de El Cordillerano