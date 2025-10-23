Tres efectivos de la Comisaría Novena de Catriel quedaron formalmente imputados por vejaciones y lesiones graves, tras ser señalados por agredir a un hombre de 59 años durante un operativo realizado el 2 de abril de 2025. En la misma causa fue imputado un joven de 25 años, vecino de la víctima, por el delito de lesiones graves.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías avaló la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal, que atribuyó responsabilidad a los tres policías como coautores de los hechos. Además, se dispuso una prohibición de contacto con la víctima por el plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación.

Una discusión vecinal que terminó en violencia

Según la reconstrucción fiscal, el episodio ocurrió alrededor de las 19 horas del 2 de abril, sobre calle Bahamas de Catriel. La víctima había llegado al domicilio de una vecina en su camioneta, aparentemente en estado de ebriedad, y chocó su vehículo. Esto generó una discusión con la pareja de la mujer, el joven ahora imputado.

Alertados por los gritos, tres policías —un sargento, un cabo primero y un agente— arribaron al lugar y le solicitaron la documentación del vehículo. Cuando el hombre intentó retirarse en su camioneta, volvió a colisionar contra el auto de la vecina.

De acuerdo con la acusación, los uniformados y el joven redujeron violentamente a la víctima, golpeándola con puños y patadas, incluso cuando ya estaba en el suelo e indefenso.

La víctima quedó inconsciente y despertó en un calabozo

El hombre relató que perdió el conocimiento durante la agresión y despertó dentro de un calabozo, sin recordar cómo había sido trasladado. El informe médico corroboró lesiones graves, entre ellas un traumatismo de cráneo con pérdida de conciencia, fracturas en el macizo facial, incluyendo los huesos nasales, el arco cigomático y la órbita izquierda, además de múltiples hematomas en el rostro y el cuerpo.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como un caso de violencia institucional, en el que los efectivos abusaron de su autoridad y violaron los deberes de su función.