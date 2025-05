El pasado miércoles 21 de mayo se conoció un hecho que generó conmoción en Buenos Aires y en todo el país. En un departamento de la calle Aguirre, en el barrio porteño de Villa Crespo, una empleada doméstica halló sin vida a una mujer, su esposo y sus dos hijos adolescentes.

Si bien las primeras informaciones indicaban un posible caso de homicidio seguido de suicidio, con el padre como principal sospechoso. La situación cambió por completo a medida que avanzaba la investigación y las pericias forenses.

De acuerdo a la posición de los cuerpos y las heridas, se determinó que habría sido Leguizamón quien cometió los asesinatos con un arma blanca. Bernardo Adrián Seltzer (padre de familia) fue hallado sin signos de defensa en la cama, aparentemente mientras dormía.

En tanto, los hijos de la pareja, Ivo (13) e Ian (15), fueron atacados en sus piezas. Uno murió allí mismo, y el otro falleció en un pasillo, se presume que intentaba escapar. Ambos presentaban lesiones en la espalda y signos de defensa.

Ante la brutalidad del hecho, la Justicia busca entender qué pudo haber motivado semejante desenlace. Según datos del expediente, la hermana de Leguizamón informó que la mujer había iniciado un tratamiento psiquiátrico dos meses atrás. La empleada doméstica que encontró los cuerpos también señaló que en los días previos la había notado "distinta".

En este contexto, se reabre el debate sobre la salud mental y la responsabilidad médica. De esta manera, se investiga si el psiquiatra que la atendía podría haber tenido alguna responsabilidad en los hechos. Si se comprueba que Leguizamón no recibía el tratamiento adecuado, el psiquiatra podría enfrentar consecuencias legales. En Argentina, los profesionales de la salud mental tienen la obligación ética y legal de prevenir que un paciente se dañe a sí mismo o a terceros.

Por el momento, el fiscal César Troncoso, a cargo de la causa, no tomó medidas concretas contra el médico tratante, pero no se descarta que pueda ser citado en el marco de la investigación.

LA FAMILIA SELTZER

Adrián y Laura eran un matrimonio que vivía junto a sus hijos, en pareja desde hacía al menos 18 años. Seltzer, oriundo de la localidad bonaerense de Rivera, trabajaba como responsable de research en Granar S.A., una empresa dedicada a la comercialización y corretaje de granos en Argentina, donde se había desempeñado desde 2001 y era egresado de la UADE.

Una vecina y comerciante de la zona opinó de la relación que tenían: “hace un montón que no lo veía (a Adrián), y si lo veía era subiéndose al auto. Estoy con el local acá hace dos años y los seguía en Instagram. Él me dijo que era bueno que hayamos abierto un local frente a su casa. Era una familia normal. Los veía por historias de Instagram y eran viajes familiares”, contó.

ADRÍAN SELTZER Y SU FAMILIA, EL “BIEN MÁS PRECIADO”

En las últimas horas se viralizó un video de una charla dada por el padre de familia, hablando de lo que significaba su esposa y su familia. “Empecé a pensar en mi vida y los riesgos. Les pongo mis cosas valiosas: esta es una foto de mi familia. Tengo dos hijos hermosos, una esposa amorosa, fantástica, que agradezco muchísimo a la vida haberla encontrado”, decía en un evento del Congreso Argentina Supermercado del Mundo hace ocho años atrás.

“¿Qué hago con mi familia, que es uno de los bienes más preciados que tengo? Me comporto, como hay que hacerlo para que no me suceda a mí lo que le sucede a la gente de farándula que vemos habitualmente. Que dicen ‘uy, cometí un error, no sabía que me estaban grabando’. Para no correr ese peligro, no corro el riesgo", continuaba Seltzer.

DÓNDE SE UBICA VILLA CRESPO

Es un barrio ubicado en el centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Forma parte de la Comuna 15 y limita con los barrios de Palermo al noreste, Chacarita al noroeste, La Paternal al oeste, Almagro al sudeste, Caballito al sur y una fracción de Villa General Mitre al suroeste.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR