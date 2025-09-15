Investigan a un policía de Chubut acusado de abusar de una compañera en la comisaría

Un grave episodio de violencia de género institucional sacude a la fuerza policial de la localidad de Sarmiento. Durante una audiencia judicial concretada en las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos de manera oficial contra un agente de policía de 50 años por un presunto caso de abuso sexual perpetrado contra una de sus compañeras de trabajo en el interior de la propia dependencia policial.

El acto judicial fue presidido por el juez penal Ariel Quiroga, quien, tras escuchar los argumentos de las partes, dio por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra el imputado, identificado como G.P.

LA ACUSACIÓN FORMAL Y LOS ELEMENTOS DE PRUEBA

Las representantes de la fiscalía, la Procuradora Lucina Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi, fueron las encargadas de presentar la pieza de acusación. En ella, imputaron formalmente a G.P. como presunto autor del delito de abuso sexual simple, agravado por ser perpetrado por personal de las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones y en contexto de violencia de género.

La calificación legal provisoria resalta la gravedad del hecho, no solo por la naturaleza del delito en sí, sino por las circunstancias que lo rodean: habría sido cometido por un funcionario público encargado de hacer cumplir la ley, contra una colega y en el mismo lugar de trabajo donde ambos prestan servicio a la comunidad. Durante la audiencia, las investigadoras expusieron los elementos de prueba recolectados hasta la fecha para sostener su imputación.

EL HECHO INVESTIGADO: UN PRESUNTO ABUSO EN LA COMISARÍA

Según consta en la denuncia que dio origen a la causa, el hecho investigado ocurrió en el mes de abril de este año en el sector de la cuadra de la Comisaría de Distrito Sarmiento. En esas circunstancias, y en presencia de otros compañeros de trabajo, el imputado G.P. habría desplegado una serie de conductas inapropiadas de índole sexual contra la víctima, una agente femenina que se encontraba cumpliendo sus funciones.

El relato presentado por la fiscalía sitúa el presunto abuso en un contexto de asimetría y vulnerabilidad, agravado por el entorno institucional. La investigación buscará ahora corroborar con más testimonios y otras pruebas la mecánica de los hechos y el grado de responsabilidad del funcionario denunciado.

SEIS MESES DE INVESTIGACIÓN

Como medida primordial para resguardar la integridad de la denunciante, las fiscales solicitaron al juez que dictara una orden de prohibición de contacto y acercamiento de G.P. hacia la víctima. Esta medida cautelar busca evitar cualquier tipo de intimidación, hostigamiento o revictimización durante el tiempo que dure la investigación.

Por su parte, la defensora pública que asistió legalmente al policía imputado no presentó ninguna objeción a la formalización de la investigación ni a la medida de protección solicitada por la fiscalía.

Tras analizar los pedidos, el juez Ariel Quiroga resolvió hacer lugar a todo lo solicitado: formalizó la investigación, impuso la prohibición de contacto y otorgó a las investigadoras un plazo de seis meses para concluir la etapa preparatoria. Una vez finalizado este período, la fiscalía deberá presentar la acusación pública para elevar la causa a juicio oral y público.

PRIMER PASO FUNDAMENTAL

Con la investigación penal ya en marcha de manera oficial, la justicia ha dado un primer paso fundamental para esclarecer un hecho de suma gravedad que mancha a la institución policial. El proceso, que se llevará a cabo durante los próximos seis meses, será clave para reunir las pruebas necesarias que determinen la responsabilidad del funcionario acusado. Mientras tanto, la imposición de una medida de restricción busca garantizar la tranquilidad y seguridad de la víctima en un caso que expone la preocupante realidad de la violencia de género dentro de las propias fuerzas de seguridad.