El médico traumatólogo, J. F. T., está siendo investigado por la fiscalía de Puerto Madryn por un presunto hecho de abuso sexual simple cometido en el interior de un consultorio médico. Sin embargo, no es la primera denuncia; el profesional ya está siendo juzgado por otras dos denuncias de abuso sexual contra pacientes. Esta es la tercera denuncia en su contra.

La nueva denuncia penal ocurrió dentro de un consultorio médico. La víctima acudió ese día para ser atendida por una molestia; sin embargo, durante la consulta, el médico traumatólogo habría tenido conductas de connotación sexual que sorprendieron a la paciente.

Según pudieron establecer las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, el profesional le solicitó a la denunciante que se quitara parte de su ropa sin justificación clínica, tocó zonas del cuerpo ajenas al motivo de la consulta y habría mantenido contacto físico de carácter sexual sin consentimiento.

El hecho fue calificado de manera provisoria como abuso sexual simple en contexto de violencia de género. La investigación se enmarca además en los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos a través de la Ley Nacional 26.485, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

En el marco de la causa, se efectuó una orden de presentación en el Centro Médico San Jorge, donde atiende el profesional, para secuestrar historias clínicas y constancias de atención y, además, se allanó el domicilio del profesional médico con el objetivo de preservar evidencia digital.

