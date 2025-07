Las redes sociales se convirtieron en una herramienta cotidiana para la comunicación, el entretenimiento y también el comercio. Pero en ese mundo digital, cada vez más personas caen en estafas cuidadosamente diseñadas para parecer reales. Promesas de altos rendimientos en inversiones, perfiles que simulan ser empresas formales y mensajes persuasivos son algunos de los métodos más comunes con los que los estafadores engañan a sus víctimas.

La Justicia y las fuerzas de seguridad trabajan contrarreloj para investigar estos delitos, que muchas veces se extienden por meses sin ser detectados. Una vez descubiertos, las causas suelen revelar una mecánica repetida: cuentas falsas, captación de dinero, desvío de fondos y, en muchos casos, el uso de las plataformas para enriquecer ilícitamente a los responsables.

Uno de estos casos salió a la luz en Chubut, donde la jueza penal Karina Breckle autorizó la apertura de una investigación penal contra un hombre acusado de cometer estafas a través de Instagram, bajo el nombre de “Patagonia Trading”.

La audiencia se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de julio en la Oficina Judicial de Rawson. El imputado, identificado como J.T., fue acusado formalmente por el delito de estafa en cuatro hechos distintos, cometidos durante el año 2022.

Según explicó el fiscal general Fernando Rivarola, el acusado habría utilizado un perfil en la red social Instagram bajo el nombre “Patagonia Trading”, desde donde ofrecía inversiones con supuestos rendimientos superiores al mercado bursátil. A través de esa cuenta, logró captar fondos de varias personas, quienes realizaron transferencias bancarias confiando en la propuesta.

Sin embargo, el fiscal sostuvo que el dinero no fue destinado a ningún tipo de inversión, sino al incremento del patrimonio personal del imputado. La investigación penal preparatoria fue habilitada por un plazo inicial de seis meses.

El defensor oficial Damián D'Antonio, quien representa a J.T., no se opuso a la apertura de la causa y aclaró que su asistido no posee antecedentes penales. Además, anticipó que buscará avanzar en salidas alternativas, dado que se trata de hechos de carácter patrimonial.

LAS 10 RECOMENDACIONES PARA PROTEGERTE DE ESTAFAS

Desconfiar de las llamadas y los pedidos de información personal o financiera. Es importante evitar actuar bajo presión frente a la promesa de premios o amenazas. No abrir enlaces que lleguen por mensajes de WhatsApp. Nunca compartir códigos de verificación que se reciben por email, mensaje de texto, WhatsApp o cualquier otra vía. No enviar los datos de usuario y contraseña de tu cuenta o tu foto a ninguna mesa de ayuda, no necesitan esa información para darte asistencia. Usar una contraseña diferente para cada billetera virtual o aplicación y crear contraseñas robustas, cambiarlas con frecuencia y no compartirlas. Además, es aconsejable no aceptar la sugerencia de guardar contraseñas en el navegador. Activar el doble factor de autenticación para tus aplicaciones y billeteras virtuales. Evitar las redes de wifi de uso público y desactivar bluetooth, wifi o NFC de tu dispositivo para que no se conecte automáticamente. Configurar el acceso al teléfono con clave o datos biométricos y evitar que las notificaciones queden visibles con la pantalla bloqueada. Si notás la pérdida repentina de señal comunicate con tu empresa de telefonía móvil para verificar si hubo un pedido de cambio de SIM. Si se confirma, actualizar las contraseñas y realizar la denuncia policial. Desactivar la ubicación, la cámara y el micrófono cuando no sean necesarios. Mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y las aplicaciones; y usar antivirus y antimalware.

Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR