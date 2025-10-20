Este lunes por la mañana se llevó a cabo una audiencia de apertura de investigación judicial contra un hombre de 31 años, identificado con las iniciales M.A.Y., acusado de haber cometido abuso sexual agravado contra una menor de edad, en el marco de una situación de convivencia familiar. El grave hecho ocurrió en la localidad de Sarmiento.

Los hechos habrían ocurrido entre enero de 2019 y junio de 2023, en una vivienda del barrio de Suboficiales, dentro de la Guarnición Ejército Sarmiento.

La víctima, según planteó la fiscalía, sería una menor de edad con vínculo familiar con el imputado; por tal motivo se mantiene en reserva la identidad de ambas partes, en cumplimiento de los protocolos vigentes que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La audiencia fue presidida por el juez Alejandro Rosales, quien dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Rita Barrionuevo y el funcionario Alexis Ubilla, y autorizó el inicio formal del proceso judicial, fijando un plazo de seis meses para concluir la etapa investigativa.

El acusado fue imputado por presunto autor de abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años, agravado por el vínculo convivencial y la condición de menor de 18 años de la víctima, en al menos dos hechos calificados en concurso real, conforme a la Ley de Protección Integral de las Mujeres (N.º 26.485).

El Ministerio Público también solicitó al juez que el imputado sea sometido al protocolo de identificación en el Gabinete de Policía Científica y que se dicten medidas de protección para la víctima, lo que fue aceptado sin objeciones por la defensa oficial, a cargo del Ministerio de la Defensa Pública.

Asimismo, participó en la audiencia la abogada adjunta de la Asesoría de Familia, Sofía Maestro, quien acompaña el proceso en resguardo de los derechos de la menor.

La causa continúa en etapa de investigación preparatoria y se encuentra bajo secreto de sumario mientras avanzan las diligencias correspondientes.

Cómo prevenir abusos

Desde UNICEF recomiendan promover el autoconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, del cuerpo y sus distintas partes, incluyendo las privadas; que sepan nombrarlas de manera adecuada.

También deben reconocer la diferencia entre los secretos “buenos” (producen alegría y se guardan para darle una sorpresa a alguien o agradarle) y los “malos” (causan malestar, inquietud, miedo, culpa, y no se deben guardar).

Brindarles seguridad en sí mismos, en sí mismas y animarlos a decir ¡NO! cuando algo les desagrade, les genere malestar y no lo deseen, son medidas para evitar situaciones que les puedan exponer a la violencia.

Es importante ampliar el conocimiento de sus derechos y el desarrollo de habilidades para hacerlos valer y tomar decisiones responsables con relación a su salud sexual y su bienestar general, teniendo en cuenta el nivel de madurez y las capacidades que posean.

La comunicación es otro elemento central para abordar tanto los temas relativos a la sexualidad como otros relacionados con la cotidianidad del niño y la niña. Crear un clima de confianza para aclarar sus preocupaciones sin temor a represalias y hacerles saber que pueden recurrir a personas de confianza (madres, padres, otros familiares, docentes, personal médico, trabajadores sociales…) en caso de que lo necesiten los preparará para buscar ayuda.