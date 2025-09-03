Un grave hecho es investigado por estas horas en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán contra Ulises Curá, un conocido despachante de aduana y primo hermano del senador provincial por el departamento de Orán, Juan Cruz Curá.

Hubo una serie de allanamientos a su domicilio y a una oficina por parte de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Policía Federal y la ARCA de Salta, en el marco de una investigación por narcotráfico internacional, luego de que en España se descubrieran 500 kilos de cocaína ocultos en el interior de un torno importado desde Bolivia a través del paso fronterizo de La Quiaca, en la provincia de Jujuy, en Argentina.

Según publica El Tribuno, la máquina había quedado en un depósito fiscal de la Aduana, bajo los controles correspondientes, y fue en ese punto donde intervino el profesional en calidad de importador.

El despachante se encuentra actualmente demorado en la sede de la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciudad salteña de Orán y ya prestó declaración indagatoria por Zoom.

El abogado defensor del despachante aseguró que su cliente solo tuvo participación en su rol como despachante, sin intervenir en el transporte del cargamento al puerto de Buenos Aires ni en su posterior exportación a Europa. Además, aclaró que aún se desconoce qué empresa realizó el envío, ya que la investigación continúa bajo secreto de sumario en la justicia española.

La causa tiene como objetivo determinar el grado de responsabilidad del despachante y, al mismo tiempo, esclarecer qué fallas en los controles aduaneros y de seguridad permitieron que un cargamento de semejante magnitud atravesara las fronteras sin ser detectado.

Esta semana la justicia analizará su teléfono celular junto con la documentación aduanera, antes de resolver el pedido de libertad presentado por la defensa.

Hasta el momento no hubo comunicados oficiales sobre su situación procesal, aunque se esperan novedades en las próximas horas.

LAS PENAS POR ESTE TIPO DE DELITOS

En Argentina, el narcotráfico internacional está regulado principalmente por la Ley 23.737 de Estupefacientes. Las penas varían según el tipo de delito, la cantidad de droga y la participación, pero aquí va un resumen claro:

🔹 Tráfico de drogas con fines de exportación o importación

Pena: de 6 a 20 años de prisión.

Aplica cuando se prueba que la droga se transporta con intención de venta o tráfico internacional.

🔹 Producción, transporte o distribución de drogas ilegales

Pena: de 4 a 15 años de prisión, si la actividad está destinada al tráfico dentro del país o a otros países.

La pena puede aumentar si intervienen drogas peligrosas o cantidades muy grandes.

🔹 Circunstancias agravantes

Se pueden sumar penas o aumentar la condena si:

La droga está destinada a menores de edad.

Se usa transporte marítimo, aéreo o ferroviario para cruzar fronteras.

Se interviene en organizaciones criminales o bandas.

🔹 Participación indirecta