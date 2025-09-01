Una nueva situación de violencia vinculada a la noche comodorense volvió a encender las alarmas. A la salida de un boliche ubicado en jurisdicción de la Seccional Tercera, ocurrieron disturbios entre personas que habían asistido al local y el personal policial.

El hecho se registró en las afueras del conocido boliche y en ese marco una joven resultó herida con perdigones tras una serie disturbios en la calle.

En tanto, la situación podría haber terminado de la peor manera. Así lo reveló un familiar de una de las víctimas, que se quejó por el accionar policial y aseguró que uno de los impactos estuvo cerca del ojo, por lo cual podría haber perdido la vista.

Este lunes 1 de septiembre, el segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Raúl Jones, brindó declaraciones a la prensa y se refirió a lo sucedido.

“Respecto al incidente, que se produce en un local de esparcimiento, en el ámbito de la Seccional Tercera. Lamentablemente justamente la semana anterior fue también, este lugar donde salieron estos jóvenes, donde se produce el fallecimiento de esta mujer”, recordó, haciendo alusión al crimen reciente ocurrido en la misma zona.

Sobre el operativo, explicó: “Se llevó el control respectivo, cuando se está haciendo el despeje del local nocturno, algunas personas querían seguir con todo lo que es el trajín de la noche y ahí se dio una escaramuza donde algunos de los participantes no quisieron acatar la orden policial, empezaron a arrojar algunas piedras, no lograron dañar ningún móvil ni lesionar al personal policial intermitente"

"Se dispuso de hacer uso de la escopeta por munición anti tumulto, lo cual derivó en algunas personas lesionadas que se mostraban en las filmaciones que están en las redes sociales. Ya se dispuso desde la Unidad regional, labrar las actuaciones de oficio y ver qué responsabilidad administrativa también tiene el desempeño del personal policial”.

Las imágenes registradas por testigos comenzaron a circular en redes sociales, donde se evidencia el uso de escopetas antimotines por parte del personal policial. Esta situación generó cuestionamientos sobre si el uso de la fuerza fue proporcional a la situación.

“Ahora lo que estamos haciendo es recabar toda la información y en base a eso vamos a actuar en consecuencia”, señaló Jones.

En relación con posibles acciones judiciales contra el accionar policial, indicó que “a esta altura del día, lo que fue el fin de semana y ahora, no tengo ninguna denuncia penal correspondiente”.