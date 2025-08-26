En una audiencia de revisión de prisión preventiva desarrollada este martes en los tribunales de Trelew, se expusieron nuevos hechos que agravan la situación judicial de H.S., acusado de graves delitos de violencia de género.

El fiscal Patricio Perayre detalló los antecedentes y reveló que, aun estando detenido, el imputado logró comunicarse con su víctima mediante redes sociales, intentando que retire la denuncia en su contra.

El caso se remonta al 26 de febrero, cuando H.S. incumplió una prohibición de acercamiento ordenada por el juez de Familia Daniel Manse. Ese día ingresó sin consentimiento al domicilio de su expareja, una joven embarazada de siete meses.

Horas más tarde, según la acusación fiscal, intentó obligarla a mantener relaciones sexuales y, ante la negativa, se tornó violento: la amenazó con “hacerla perder al bebé” de ambos, la intimidó con un cuchillo de cocina y llegó a lanzarle el arma.

La víctima logró escapar por una ventana y refugiarse en la casa de un familiar, desde donde alertaron a la policía.

En la audiencia se recordó que el imputado ya había sido sometido a medidas cautelares: en marzo se le dictó prisión preventiva por seis meses, luego confirmada en julio por persistir los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Sin embargo, desde el lugar de detención obtuvo dispositivos electrónicos y creó una cuenta de Instagram para hostigar nuevamente a la mujer. Incluso trató de convencerla para que retirara la denuncia, conducta que quedó documentada con el secuestro de los aparatos.

El Ministerio Público Fiscal también advirtió que familiares del acusado se acercaron al domicilio de la víctima con actitudes intimidatorias, aumentando su estado de vulnerabilidad. Ante estos elementos, la jueza Ivana González resolvió mantener la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, al considerar la gravedad de los hechos, la expectativa de pena y la influencia peligrosa que el imputado continúa ejerciendo sobre la víctima y su entorno.

La causa avanza hacia la acusación formal, que será presentada en las próximas horas. La calificación legal provisoria incluye desobediencia a la autoridad judicial, violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de armas y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real y en carácter de autor, conforme al Código Penal y la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.