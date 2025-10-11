Intentó robarse una moto estacionada en Comodoro y los vecinos lo entregaron a la policía

Un hombre fue detenido en la noche del viernes en la zona de Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia, luego de ser sorprendido por vecinos cuando intentaba robar una moto estacionada frente a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:54 sobre la calle Teniente J. Irbalucba, y fue informado por testigos que acudieron posteriormente a la dependencia policial para radicar la denuncia.

De acuerdo con el parte oficial de la comisaría del Distrito Km 8, un testigo se presentó en la guardia para comunicar que había observado cómo un hombre intentaba robarse una moto de marca Honda CBR Repsol perteneciente a su vecino. Al advertir la maniobra, el denunciante y un familiar del propietario intervinieron y retuvieron al sospechoso en el lugar hasta la llegada de las autoridades.

El individuo, identificado como un hombre mayor de edad, tenía heridas visibles en el rostro, producto del forcejeo previo a su captura, según describieron las fuentes policiales. Cuando el personal arribó al sitio, el denunciante y el yerno del propietario mantenían reducido al sospechoso a pocos metros de la moto que se encontraba estacionada fuera de la vivienda.

El propietario manifestó a los agentes que el sujeto había intentado llevarse su moto sin lograr encenderla ni moverla del lugar, motivo por el cual dio aviso inmediato a la policía. Tras la verificación de los hechos, el hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La División Búsqueda de Personas de la Policía del Chubut informó que encontraron sano y salvo al hombre de 79 años de edad que había desaparecido en Kilómetro 3 este sábado 11 de octubre.

El hombre se movilizaba en una camioneta Volkswagen Amarok de color gris.

En el momento de su desaparición, vestía una camisa color gris oscuro, un pantalón gris de vestir, un chaleco de mangas cortas de vestir, con rayas de tela "corderito" negro en la espalda y una boina blanca con rayas color marrón.

Las autoridades agradecieron la amplia difusión. El señor fue hallado este sábado en buenas condiciones de salud.