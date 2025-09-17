Intentó robarse un medidor de gas en Comodoro y lo detuvieron con el ‘pico de loro' en la mano

Un intento de robo de un medidor de gas terminó con la rápida intervención policial en Comodoro Rivadavia. El episodio se registró este miércoles alrededor de las cinco de la tarde en el barrio Isidro Quiroga cuando un llamado telefónico alertó a la Seccional Quinta sobre la presencia de un hombre que estaba manipulando un medidor de manera sospechosa.

De acuerdo con el parte oficial, una comitiva policial acudió de inmediato a la calle Cabo Valdez, donde encontró al sospechoso en plena acción. El hombre estaba utilizando una herramienta tipo llave “pico de loro” con la que ejercía fuerza para aflojar tuercas y mover el dispositivo instalado en el domicilio.

Ante la flagrancia del delito, los efectivos procedieron a su inmediata detención, impidiendo que lograra concretar la sustracción. La intervención se produjo sin incidentes, y el sujeto fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

La maniobra fue considerada un hecho de riesgo no solo por el intento de robo en sí, sino también por las consecuencias que podría haber tenido la manipulación indebida de un medidor de gas. Los dispositivos forman parte de la red de suministro domiciliario, y su alteración sin medidas de seguridad puede derivar en fugas, incendios o explosiones.

La Policía del Chubut intervino este miércoles en un caso de robo que tuvo lugar en pleno centro de Trelew donde un hombre de 40 años fue detenido tras ser acusado de robar una campera de un local comercial.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana cuando la propietaria del negocio dio aviso a las autoridades a través del Centro de Operaciones Policiales.

Según el parte oficial, la dueña del comercio denunció que un individuo había ingresado a su local ubicado en la calle A.P. Bell y robado una prenda de vestir. La mujer brindó a la policía una descripción física del sospechoso y de la ropa que llevaba puesta, lo que permitió iniciar un rastrillaje inmediato por las calles aledañas.

Minutos después, un patrullero localizó a un hombre que coincidía con las características aportadas en la intersección de Pellegrini y 25 de Mayo, a escasas cuadras del lugar del robo. Durante la inspección, los uniformados encontraron entre sus pertenencias una campera negra marca Adidas con detalles en color violeta, la cual fue reconocida por la comerciante como el artículo sustraído.

El hallazgo fue comunicado al fiscal de turno, quien dispuso la restitución de la prenda a su propietaria una vez realizada la verificación correspondiente. En paralelo, el sospechoso fue trasladado a la Seccional Primera donde quedó alojado hasta la celebración de la audiencia de control de detención.