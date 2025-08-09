Intentó robar un televisor en Comodoro, lo demoraron los vecinos y lo entregaron a la policía

Este viernes por la tarde en Comodoro, un hombre fue detenidoluego de intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en la calle Los Claveles. La rápida intervención de dos vecinos permitió que el sujeto fuera reducido en el lugar antes de la llegada policial.

Según el parte oficial, la situación se reportó a través del centro de monitoreo local, que solicitó la presencia policial debido a que algunas personas mantenían detenido a un individuo dentro de una vivienda tras sorprenderlo en pleno acto. El hombre, de 35 años, había saltado un paredón para acceder a la propiedad y, en su intento de salirse con la suya, causó daños en la puerta de la vivienda.

Los efectivos policiales llegaron al sitio y constataron que el sospechoso estaba retenido por vecinos. Se informó que el sujeto intentó robar un televisor y una mochila negra, ambos elementos encontrados durante la inspección.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a la dependencia policial de la Seccional Séptima, donde permanecerá alojado hasta que se realice la audiencia de control de detención. La Justicia será la encargada de determinar su situación procesal.

Por el momento, no se han brindado detalles sobre si el detenido cuenta con antecedentes penales o sobre su estado al momento del arresto. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles del incidente.

Chubut: estaba borracho, rompió el vidrio de un comercio a patadas y terminó detenido

En horas de la tarde de este viernes, un incidente alteró la tranquilidad en un supermercado de Esquel, donde un hombre rompió el vidrio de la puerta de acceso y fue reducido por empleados hasta la llegada de la policía.

Según el parte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30. Un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de un hombre que había ocasionado daños en el ingreso principal del comercio y que se encontraba retenido por trabajadores del lugar.

Inmediatamente, acudieron al lugar efectivos de la División MiniComando, del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) y de la Comisaría Seccional Segunda, quienes procedieron a la aprehensión del individuo. El sujeto, cuya identidad no fue revelada, mostraba un estado alterado y no respondía a las preguntas de los uniformados.

Ante esta situación, y debido a que presentaba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia —sin que hasta el momento se haya confirmado si se trató de intoxicación alcohólica o consumo de drogas—, los efectivos lo trasladaron de inmediato al hospital local para su evaluación y atención médica.

Fuentes policiales indicaron que el hombre no pudo entablar un diálogo coherente con los agentes, lo que dificultó obtener información sobre los motivos de su conducta o sobre el momento previo a la rotura de la puerta. Tampoco se precisó si el hecho estuvo vinculado a un intento de robo o a un episodio aislado de violencia.