La Policía de Chubut demoró el jueves por la tarde a un hombre que intentó llevarse un pantalón jean de un comercio céntrico de Comodoro Rivadavia sin abonarlo. El hecho ocurrió cerca de las 16:00 en el local Balbi, en pleno centro de la ciudad petrolera.

Según informaron fuentes policiales a ADNSUR, el personal de la Seccional Primera acudió tras recibir un mensaje de un grupo de prevención de comerciantes en WhatsApp. Al arribar al comercio, los efectivos constataron que había un hombre retenido por comerciantes.

Allí relataron que el ladrón habría ocultado un pantalón de jean y se retiraba del local sin pagarlo, pero al ser sorprendido por los comerciantes lo tiró e intentó escapar.

Tras la intervención de la policía, el delincuente fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial. Fuentes oficiales indicaron que el hombre se encontraba en estado de intoxicación, por lo que fue trasladado al Hospital Regional para certificar su estado de salud antes de determinar su situación judicial.

Quedó a la espera de la disposición del juez de turno, quien definirá si recupera la libertad o se ordena su alojamiento preventivo en sede policial.

TENENCIA DE DROGAS

Horas antes, cerca de las 18:30, la policía de Mosconi, en la zona norte, participó de un control de rutina de identificación de personas y de vehículos en el camino alternativo Roque González. Del operativo participó también personal de la División Antinarcóticos, perteneciente a División Drogas y Leyes Especiales (ciudad), y el can especializado DASY.

En esa circunstancia, se demoró un vehículo Renault Sandero, en el que circulaba un hombre de 35 años, cuyo rodado fue marcado por el can especializado ante la posible presencia de sustancias prohibidas en el interior.

Ante ello, se dio intervención a las autoridades federales y se llevó adelante un registro vehicular junto a testigos, logrando hallarse en el interior del rodado dos cigarrillos artesanales y hojas; por tal motivo se lleva a cabo el trabajo de campo, que al exponerlo a un reactivo en aerosol arroja positivo para Cannabis sativa, 4,83 g.

El conductor quedó notificado en libertad por infracción a la Ley N° 23.737.