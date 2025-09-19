Intentó robar mercadería en un supermercado y descubrieron que tenía pedido de captura

Un curioso episodio se registró en la tarde del jueves 18 de septiembre en Comodoro Rivadavia, cuando un hombre fue sorprendido al intentar llevarse mercadería sin pagar de un supermercado de la zona norte. Lo que comenzó como un caso de hurto terminó revelando una situación mucho más grave: el acusado tenía un pedido de captura activo.

El hecho ocurrió cerca de las 18.30 en el supermercado Chango Más, donde personal policial cumplía servicio adicional de seguridad. Según consta en el parte oficial, el efectivo advirtió a un hombre que intentaba retirarse por una puerta de emergencia con productos que no habían sido abonados. Al ser interceptado e identificado a través del sistema, se constató que sobre él pesaba un requerimiento judicial vigente.

Desarticularon una red de trata en Comodoro: rescataron a 7 mujeres que “rotaban cada 15 días” desde Buenos Aires

El hombre fue identificado como T.M.R. y quedó detenido. Posteriormente fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá alojado hasta que se concrete la audiencia de control de detención. Desde la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia informaron que la intervención permitió no solo frenar un intento de robo, sino también detener a una persona que era buscada por la Justicia.

Otro procedimiento en la terminal: un joven con envoltorios de marihuana

Ese mismo jueves, aunque en un operativo distinto, la Policía del Chubut intervino en un hecho vinculado a la Ley de Estupefacientes N° 23.737. El procedimiento se realizó alrededor de las 17 en inmediaciones de la terminal de ómnibus, ubicada en la calle Ameghino al 300 del barrio Centro.

En circunstancias de un control de identificación de personas realizado por personal del SOP-URCR, un joven de 21 años emprendió la huida a pie al advertir la presencia policial. Fue interceptado pocos metros después dentro de la terminal. En ese momento, se le cayó una lata que llevaba en la mano, de la cual se desprendieron varios envoltorios de nylon transparente.

Robo relámpago en Rada Tilly: en 25 minutos desvalijaron una casa y se llevaron una caja fuerte

Al intervenir personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, se aplicaron reactivos químicos que confirmaron que la sustancia contenida en los 23 envoltorios era cannabis sativa. El pesaje totalizó 26 gramos. Además, se procedió al secuestro de un teléfono celular y dinero en efectivo que portaba el joven.

Tras la consulta con la Fiscalía Federal, se dispuso la imputación correspondiente por infracción a la ley de drogas y la posterior libertad del causante, quedando vinculado a la causa mientras continúa la investigación.