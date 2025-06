INSEGURIDAD EN COMODORO "No entiendo cómo no está preso": un ex campeón de futsal robó en la casa de una vecina y quedó grabado Un conocido futbolista de Comodoro y excampeón mundial de futsal aprovechó la confianza de su vecina para ingresar a su vivienda, encerrar a su hijo de 8 años y sustraer objetos de valor. El hecho conmocionó al barrio La Loma y quedó registrado en las cámaras de seguridad.