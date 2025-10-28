Intentó robar en un corralón de Comodoro y murió aplastado: la similitud con un caso de hace 12 años

Este martes por la mañana, alrededor de las 9:20 horas, fue encontrado sin vida un hombre en el interior de un taller ubicado en la calle Arroyabe al 100, en el barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

Según confirmó Tomás Vázquez, jefe de la comisaría tercera, la víctima había ingresado al predio con intenciones de robo y falleció al intentar superar el cerco perimetral.

ENTRÓ A ROBAR A UN CORRALÓN DEL BARRIO INDUSTRIAL Y MURIÓ

“El hombre intentó atravesar una cerca de material de concreto tipo paneles y, lamentablemente, la placa se deslizó y se le cayó encima, provocándole la muerte en el momento”, detalló el comisario en diálogo con ADNSUR.

El personal policial llegó al lugar tras la alerta de un trabajador de una empresa vecina, quien encontró el cuerpo y dio aviso a la comisaría cercana. “Cuando arribamos, ya estaba sin vida. Solicitaron la presencia de la ambulancia y el facultativo médico del centro médico 30 de octubre confirmó que el deceso se había producido horas antes, durante la madrugada”, agregó Vázquez.

El comisario explicó que la persona fallecida es un hombre mayor de 45 años conocido en el ámbito delictivo local, con antecedentes policiales por distintos ilícitos.

“No era trabajador ni tenía autorización para estar en el lugar. Sabemos que su presencia tenía fines delictivos, ya que intentaba ingresar desde ese predio a otro lindante donde hay un depósito de materiales de construcción”, apuntó.

En cuanto al proceso investigativo, Vázquez afirmó que “dimos intervención al Ministerio Público Fiscal y a la división de Investigaciones para levantar las cámaras de seguridad y realizar el chequeo respectivo con criminalística para entender cómo se produjo el hecho”. Además, recalcó que las cámaras instaladas en la zona registraron toda la secuencia, por lo que esperan contar pronto con las imágenes detalladas.

LA SIMILITUD CON UN CASO OCURRIDO HACE 12 AÑOS ATRÁS EN COMODORO RIVADAVIA

El comisario recordó un episodio similar ocurrido hace aproximadamente 12 años en el Hiper Tehuelches. “Fue un caso con características muy parecidas, donde una persona intentó sobrepasar un cerco perimetral en un local de venta mayorista de construcción y murió ahorcada al quedarse enganchada con la ropa en la reja de seguridad", señaló.

“Estas situaciones, trágicas en su desenlace, nos muestran la peligrosidad de intentar ingresar ilícitamente en propiedades con sistemas de seguridad y evidencian la necesidad de continuar con labores preventivas para evitar hechos similares en la zona”, concluyó Vázquez.

Vale remarcar que el barrio Industrial es un sector con numerosos talleres y depósitos mayoristas, donde las empresas cuentan con cerramientos y sistemas de seguridad para proteger sus instalaciones y mercadería.

Este nuevo hecho llama la atención sobre la importancia del monitoreo y control, ya que a pesar de las medidas de prevención, continúan registrándose intentos de robo y episodios que terminan con resultados fatales.

Las autoridades policiales continúan reforzando los patrullajes y el trabajo conjunto con empresas para proteger tanto los bienes materiales como la seguridad de las personas en la zona.

Susto en Comodoro: la camioneta de un famoso medio nacional volcó en plena cobertura de la pareja desaparecida

Este martes al mediodía, una camioneta perteneciente a un reconocido medio nacional volcó en la zona de Rocas Coloradas mientras realizaba la cobertura de la desaparición de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja de jubilados que se encuentra desaparecida desde hace semanas y cuyo caso conmociona a la región.

Según la información obtenida por ADNSUR, el vehículo del medio C5N se encontraba en plena cobertura del operativo y búsqueda; volcó en el lugar.

Afortunadamente, las personas que ocupaban el vehículo están en buen estado de salud, detalló Del Mar Digital.

Las autoridades locales continúan investigando para determinar las causas del vuelco y garantizar la seguridad en la zona, que es conocida por su naturaleza agreste y sus peligrosos sumideros de arcilla que pueden atrapar a una persona.

Vale remarcar que Rocas Coloradas es una zona inhóspita y de difícil acceso, donde se encontró la camioneta de Pedro y Juana encajada en barro, lo que complica la tarea de rescate y búsqueda.