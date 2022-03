Un nuevo hecho de violencia de género conmociona a la comunidad de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Una joven de 24 años fue atropellada por su ex pareja el sábado a la madrugada. Ahora se encuentra internada recuperándose ya que sufrió distintas heridas al terminar aplastada entre el auto y un poste de luz.

Ocurrió el sábado a la madrugada, cuando la joven llegó junto a un local bailable junto a su hermano. Adentro se cruzó con su ex pareja, quien comenzó a insultarla y a agredirla físicamente acompañado de su hermana.

La joven decidió irse del local para evitar nuevos ataques y allí su ex pareja - padre de su hijo de 7 años - comenzó a perseguirla con el auto. "No alcanzó a doblar la calle y vio el auto del ex que la iba siguiendo, se puso contra una palma cuando de dió cuenta de que la quería atropellar y el ex dió la vuelta y le tiró el auto encima", contó la hermana de la víctima a El Caletense.

Tragedia en Caleta Olivia: se le soltó el freno de mano, atropelló a su hija y la mató

La joven ahora está internada recuperándose de las distintas lesiones que sufrió. "Ella está en revisión, le tienen que hacer puntos en la nariz y frente, tiene cortes en el cuerpo y le van a hacer tomografías", dijo.

Su agresor también debió ser asistido por los médicos porque algunas personas que vieron lo sucedido le pegaron y quisieron lincharlo.

La familiar de la víctima contó demás que su ex suegra la amenazó estando internada. "La cosa es que la señora fue y amenazó a mi hermana, de que si ella denunciaba al hijo, ella iba a pelear por la tenencia del nene", dijeron y confirmaron que la denuncia se radicará ni bien sea dada de alta.