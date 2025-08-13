Intentó llevarse sin pagar un celular de un reconocido 'shopping' de Comodoro y terminó detenido

Un insólito episodio de violencia y hurto se registró este martes en un local de telefonía ubicado dentro del Cine Coliseo, en pleno centro de Comodoro.

El hecho ocurrió cerca de las 15:10 y tuvo como protagonista a un hombre que, visiblemente alterado, ingresó al comercio para exigir la entrega de su teléfono celular, el cual se encontraba en reparación.

Según indicaron fuentes policiales, el cliente mantenía una deuda de 80.000 pesos correspondiente al arreglo del equipo, por lo que el personal del local le informó que no podían entregarlo hasta que abonara el monto pendiente. Esta negativa habría provocado la furia del sujeto, quien comenzó a amenazar a los trabajadores del comercio.

En un momento, el hombre se dirigió detrás del mostrador y tomó un celular que no le pertenecía. Tras llevarse el dispositivo, intentó retirarse rápidamente del lugar, pero el damnificado logró interceptarlo antes de que pudiera salir del local.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Minutos después, arribó personal de la Comisaría Seccional Primera, que procedió a la detención del individuo. El teléfono fue recuperado y restituido a su propietario, mientras que el hombre quedó alojado en la dependencia policial a la espera de la audiencia de control de detención.

El caso fue informado al Ministerio Público Fiscal, que ahora investiga el hecho bajo las figuras de amenazas y hurto. Testigos y personal del comercio declararon ante los efectivos, aportando detalles de la secuencia y confirmando que el acusado no tenía vínculo alguno con el celular que intentó llevarse.

El número de choferes de Uber crece en Comodoro al ritmo de los despidos, pero la demanda de viajes se derrumba

Puerto Madryn: detuvieron a un hombre con pedido de captura en un control vehicular

Un operativo conjunto de control vehicular en el acceso sur a Puerto Madryn permitió la detención de un hombre que presentaba un pedido de captura activo. La intervención fue llevada a cabo por personal de la Sección Operaciones Policiales y de la Sección Antinarcóticos.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 11:39 en el Puesto de Acceso Sur N°21, punto estratégico para el ingreso y egreso de vehículos de la ciudad. En el marco de las tareas de control, los efectivos detuvieron la marcha de un Volkswagen Senda para identificar a sus ocupantes.

Al corroborar los datos de las personas a bordo, se constató que uno de ellos, un hombre de 30 años, tenía vigente un pedido de captura emitido por la justicia. Inmediatamente se dispuso su detención y traslado a la Comisaría Distrito Cuarta, donde quedó alojado a la espera de la audiencia de control de detención.

Una empresa nacida en Comodoro y Nro 1 en la Patagonia lanzó un innovador y único Plan de Ahorro para la vivienda propia

Las autoridades no informaron el motivo del requerimiento judicial, ya que la causa se encuentra en trámite, pero señalaron que este tipo de resultados son el objetivo principal de los operativos de control en accesos y rutas provinciales.