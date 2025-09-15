Durante la noche del pasado domingo, el barrio 2 de Abril en Caleta Olivia fue escenario de un hecho que conmocionó a sus vecinos y generó un fuerte operativo policial.

Un hombre, en estado de ebriedad, fue acusado de manosear e intentar llevarse a una adolescente que se encontraba junto a un grupo de amigos en la entrada de la escalera 36. Este episodio desató la inmediata reacción de familiares y moradores del barrio, quienes se movilizaron para detener al sospechoso, culminando en disturbios frente a la Comisaría Seccional Tercera.

ACUSARON A UN HOMBRE DE ABUSO SEXUAL EN CALETA OLIVIA

De acuerdo con el testimonio de quienes presenciaron el episodio, un grupo de adolescentes se encontraba en la noche del domingo en la entrada de la escalera 36 del barrio 2 de Abril cuando el hombre, visiblemente alcoholizado, se acercó a una de las chicas, a quien "habría tocado, manoseado e intentado llevarse". La gravedad de la situación movilizó rápidamente a familiares y vecinos, que al enterarse comenzaron a perseguir al sospechoso.

Un hombre se hizo pasar por policía y abusó de una joven a la salida de un boliche en Santa Cruz

El hombre, en evidente estado de desesperación, corrió hacia la Comisaría Seccional Tercera de Caleta Olivia en busca de refugio para evitar ser alcanzado por la multitud. Testigos del momento relataron que, al verlo entrar corriendo, los efectivos policiales quedaron sorprendidos y confundidos, ya que detrás suyo ingresaba una multitud enfurecida que intentaba lincharlo.

“Los efectivos no entendían nada, porque vieron entrar corriendo a una persona y detrás una multitud que lo quería linchar”, señalaron.

Un nene de 4 años era abusado por su papá y sus maestras fueron clave para descubrir lo que ocurría

DISTURBIOS, REACCIÓN POLICIAL Y DETENCIÓN

La tensión en el lugar aumentó rápidamente cuando los manifestantes comenzaron a arrojar piedras contra la comisaría, impactando contra los vidrios de la puerta lateral y generando daños visibles en la dependencia. Esta acción provocó una respuesta inmediata de la policía, que desplegó un fuerte operativo para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona, particularmente alrededor de la rotonda del barrio.

Entre ocho y doce patrulleros llegaron para contener a la multitud y evitar que los disturbios escalaran aún más. La presencia policial fue determinante para minimizar la violencia, aunque la tensión siguió latente por varias horas.

Ratificaron la denuncia por abuso contra el hombre que se atrincheró frente a sus hijos, pero un juez decidió que siga libre

Los vecinos y familiares expresaron su indignación y exigieron justicia en el lugar, denunciando además que el acusado ya contaba con antecedentes por haber protagonizado situaciones conflictivas en la zona.

Tras los hechos, la menor víctima fue trasladada para prestar declaración ante las autoridades, una instancia clave para formalizar la denuncia. Una vez realizada la declaración, el hombre fue detenido e incomunicado, quedando bajo custodia policial para prevenir cualquier tipo de represalia. Por razones de seguridad y para calmar la situación en el barrio, el acusado fue trasladado a otra dependencia policial.

La denuncia formal se presentó en la Comisaría de la Mujer de Caleta Olivia, órgano especializado en atender este tipo de casos para proteger a las víctimas y garantizar el proceso judicial adecuado. Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado información oficial sobre la identidad ni los antecedentes del sospechoso, manteniendo la reserva por tratarse de un caso sensible que involucra menores de edad.

Sumaron un nuevo hecho contra la docente acusada de abusar de alumnos dentro de una escuela

Con información de InfoCaleta, editada y redactada por un periodista de ADNSUR