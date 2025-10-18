Durante las primeras horas de este sábado, se registró un intenso movimiento policial sobre la Ruta 22 en Roca debido a un accidente de tránsito.

Un automóvil Volkswagen Bora cayó dentro de un canal luego de que su conductora perdiera el control al intentar esquivar una camioneta.

Según fuentes policiales, el siniestro ocurrió minutos después de las 8 de la mañana, cerca de la intersección de las rutas 22 y 6. La conductora, una mujer mayor de edad, ya había salido del vehículo por sus propios medios cuando llegaron los efectivos y fue asistida por una ambulancia en el lugar.

La mujer explicó que volcó tras sorprenderse por la maniobra de la camioneta que se le cruzó rápidamente. Al intentar esquivarla, perdió el control del Bora, despistó y cayó en el canal ubicado a pocos metros de la ruta.

Aunque no se difundieron detalles sobre sus lesiones, las autoridades confirmaron que se encontraba estable y fuera de peligro.