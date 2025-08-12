Intentó esquivar a un taxi en una ruta de Chubut y protagonizó un impactante vuelco

Durante la tarde de este martes, la Ruta Nacional 259 fue escenario de un vuelco que dejó a un hombre herido y dos vehículos secuestrados.

El siniestro se registró alrededor de las 14:30, a la altura del kilómetro 12, frente a la Escuela N°523, en el tramo que une Trevelin con Esquel.

Según el parte oficial, un Renault Clio que circulaba en sentido Trevelin–Esquel terminó fuera de la calzada luego de que su conductor realizara una maniobra brusca para esquivar a un taxi que giró inesperadamente sobre la ruta. La maniobra provocó que el auto perdiera estabilidad, derrapara, diera varios tumbos y quedara detenido a unos 50 metros de la banquina, con severos daños.

Personal policial de la Comisaría Primera acudió al lugar y encontró al conductor, único ocupante del Clio, consciente pero con una herida sangrante y un hematoma visible en la cabeza. Inmediatamente se solicitó asistencia médica y una ambulancia del Hospital Zonal de Esquel lo trasladó para su atención. Fuentes sanitarias indicaron que el paciente quedó internado en observación y se le practicaron estudios para descartar lesiones internas.

Testigos presenciales coincidieron en que el taxi, manejado por un hombre de 47 años, realizó un giro imprevisto que desencadenó el accidente. Ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, arrojando resultados negativos. A pesar de ello, la Fiscalía ordenó el secuestro de los dos rodados para realizar peritajes mecánicos que permitan determinar si hubo alguna falla técnica que contribuyera al siniestro.

En el lugar se observaron marcas de frenada y derrape, indicativas de una reacción de emergencia. La policía tomó registro fotográfico de la escena y relevó declaraciones de testigos, elementos que serán incorporados al expediente judicial. La causa está caratulada como “accidente de tránsito con lesiones” y continuará bajo investigación.

La Ruta 259, que conecta Esquel con Trevelin y la frontera con Chile, presenta en ese sector curvas y zonas de visibilidad reducida. Aunque el tránsito no es tan denso como en otros corredores viales, las autoridades advierten que cualquier distracción o maniobra sin la debida señalización puede tener consecuencias graves.