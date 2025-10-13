Intentó esquivar a un perro y cayó al canal: el insólito accidente en el Alto Valle

El fin de semana largo cerró con dos accidentes de tránsito en Cipolletti y Fernández Oro, que por fortuna no dejaron heridos graves pero sí una gran preocupación por la seguridad vial en caminos rurales. En ambos episodios, los vehículos terminaron dentro de canales de riego, una situación que se repite con frecuencia en esta época del año por la menor visibilidad y las maniobras imprevistas.

Fernández Oro: una maniobra por esquivar un perro

El primer hecho ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 21:47, en la zona que separa los barrios Costa Esperanza y Costa Linda, de Fernández Oro. Una mujer que conducía una Toyota Hilux blanca perdió el control de su camioneta y cayó al canal ubicado sobre calle Irigoyen, a la altura del segundo salto.

Si bien en un primer momento se habló de baja visibilidad, el parte oficial de la Comisaría N.º 46 precisó que la causa del accidente fue un perro que se cruzó en el camino. Al intentar esquivarlo, la conductora realizó una maniobra brusca que la llevó directo al agua.

Pese al impacto, tanto la mujer como su acompañante lograron salir por sus propios medios y no sufrieron heridas de gravedad. Bomberos Voluntarios, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para brindar asistencia y verificar el estado de salud de los ocupantes, aunque no fue necesario el traslado al hospital.

El rodado sufrió daños materiales en la parte frontal y en la suspensión y fue retirado más tarde mediante una grúa contratada por el seguro.

Cipolletti: otro vehículo cayó al canal de desagüe

El segundo siniestro se produjo horas después, durante la mañana del domingo, sobre calle Rimelle de Cipolletti, cuando un automóvil Chevrolet familiar con varios ocupantes terminó dentro de un canal de desagüe.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 y las causas aún se investigan. Una de las hipótesis indica que el conductor habría realizado una mala maniobra, mientras que otra versión apunta a que podría haber manejado bajo los efectos del alcohol, lo que redujo su capacidad de reacción y coordinación.

El vehículo quedó semisumergido en el cauce del canal, pero sus ocupantes lograron salir sin ayuda externa y solo presentaron heridas leves. No fue necesario el traslado médico y el auto fue retirado horas más tarde con asistencia mecánica.

Tanto la policía como los bomberos coincidieron en que el desenlace pudo haber sido mucho peor, especialmente por el horario y la profundidad del canal. Los accidentes en zonas de riego son comunes en el Alto Valle, donde los caminos rurales y los accesos con poca iluminación presentan un riesgo permanente para los conductores.