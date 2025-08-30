Intentó entrar a una casa del centro de Comodoro, lo vio el dueño y lo entregó a la policía

Personal policial en Comodoro realizó un operativo preventivo este viernes por la noche cuando recorría la calle Rawson en el barrio Centro y detuvo a un delincuente.

Durante el patrullaje, los agentes observaron a dos hombres forcejeando en la vía pública y decidieron intervenir para separar a las partes involucradas.

Según informaron las autoridades, uno de los hombres manifestó que el otro había ingresado a su vivienda sin su consentimiento y que no lo conocía. Ante esta situación, el personal policial procedió a la detención del sujeto de 35 años, trasladándolo a la comisaría local para realizar los trámites correspondientes.

Las fuentes oficiales destacaron que la intervención fue parte de los patrullajes preventivos que se realizan de manera habitual en la zona, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y evitar conflictos mayores.

El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, mientras se llevan adelante las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. La policía informó que se continúa trabajando en la zona con patrullajes constantes y control de rutina para preservar el orden público.

Un accidente de tránsito se registró este viernes por la tarde cuando un colectivo de transporte público impactó con el espejo retrovisor a un peatón que circulaba por la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:30 sobre la avenida Gutiérrez, frente a una de las paradas ubicadas en inmediaciones de la universidad local.

Según el parte oficial, el colectivo de la empresa Patagonia Argentina transitaba en sentido este-oeste cuando, al detenerse en la garita, alcanzó con el espejo lateral derecho a un joven de 18 años que caminaba por el lugar. A raíz del golpe, el chico cayó al suelo y sufrió lesiones leves, aunque permaneció consciente en todo momento.

De inmediato, se solicitó asistencia médica y una ambulancia del CAPS Standart Norte acudió a la escena. El personal de salud brindó los primeros auxilios y decidió trasladar al joven al Hospital Alvear con el objetivo de realizarle estudios y descartar lesiones internas.

Fuentes oficiales precisaron que, en una primera evaluación, no se observaron heridas de gravedad. Sin embargo, por protocolo y para garantizar un diagnóstico certero, se dispuso su derivación a un centro de mayor complejidad.

En el lugar también trabajó personal de Tránsito Municipal, que procedió a realizar el test de alcoholemia al chofer del colectivo, el cual arrojó resultado negativo con 0,00 g/l. La documentación del vehículo se encontraba en regla, por lo que no se dispuso el secuestro del rodado.