Las usurpaciones o intentos de usurpación se tratan de una de las formas más silenciosas pero persistentes de vulneración a la propiedad privada. Aunque muchas veces ocurren sin violencia ni ocupación inmediata, los ingresos no autorizados a casas deshabitadas o en construcción despiertan preocupación en Comodoro Rivadavia.

Personas que rompen candados, cercos o cerraduras para instalarse rápidamente en una vivienda ajena, intentando simular pertenencia mediante acciones cotidianas como limpiar, ordenar o permanecer en el lugar por lapsos breves. Estas maniobras no solo generan conflictos legales, sino que también afectan la convivencia y activan alertas vecinales.

Ante esta situación, la intervención policial se vuelve clave para frenar los hechos a tiempo. Eso fue lo que ocurrió en Km 3, donde un hombre fue sorprendido dentro de una propiedad privada, limpiando el patio, tras haber forzado el ingreso con un candado roto.

Violenta pelea de trapitos en Comodoro: un hombre terminó con un corte en el cuello

El hecho ocurrió el pasado lunes 25 de agosto de 2025, alrededor de las 19:50 horas, cuando personal policial intervino en una vivienda ubicada en la calle Molles del Barrio Mutual, luego de que se reportara un intento de usurpación.

La propietaria del inmueble alertó a las autoridades tras descubrir que individuos desconocidos habían cortado la cadena de seguridad en la puerta de ingreso y que uno de ellos se encontraba limpiando el terreno con la intención de ocupar la propiedad.

Al llegar al lugar, los agentes detuvieron a un hombre de 43 años, quien fue trasladado a la Comisaría del Distrito General Enrique Mosconi para iniciar las averiguaciones correspondientes por el delito de usurpación.

Conmoción en Godoy: un hombre intentó robar cables y murió electrocutado

La intervención policial permitió evitar la ocupación ilegal de la vivienda y se mantiene la investigación para esclarecer el hecho.

ESTABAN REUNIDOS EN UN PASAJE, LA POLICÍA LOS IDENTIFICÓ Y DETUVO A UN HOMBRE BUSCADO POR LA JUSTICIA

En el marco de los operativos preventivos que se realizan en zonas clave de la ciudad, la Policía de Puerto Madryn detuvo a un hombre con pedido de captura vigente, solicitado por la Justicia de Trelew. La situación se dio durante un patrullaje nocturno en inmediaciones de la terminal de ómnibus.

Rompió el vidrio de una camioneta para robar una mochila en Trelew y lo atrapó la policía

El procedimiento ocurrió en el pasaje Brunni y Domecq García, donde personal de la Comisaría Primera identificó a un grupo de personas reunidas sin justificación aparente. La escena generó sospechas entre los efectivos, ya que se trataba de una zona de alto tránsito comercial y en un horario poco habitual.

Durante la identificación, uno de los sujetos intentó alejarse del lugar, lo que activó la intervención policial. Al constatar sus datos, se verificó que el hombre registraba un pedido de captura activo, emitido por la jueza Ivana María González de la Oficina Judicial de Trelew.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Patricia Portillo, quien confirmó la vigencia del pedido y ordenó la inmediata detención del individuo, que hasta ese momento permanecía prófugo de la Justicia.

Anamá Ferreira enfrentó a un ladrón y recuperó una cartera robada a su amiga: “No me arrepiento”

Con información de la Policía del Chubut, redactada y editada por un periodista de ADNSUR