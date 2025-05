El pasado miércoles, la ciudad de Comodoro Rivadavia se vio sacudida por la denuncia de un intento de secuestro de un bebé en las inmediaciones del Hospital Regional. C.N., una joven madre, relató a través de sus redes sociales el dramático episodio que vivió cuando salía de la guardia del hospital junto a su hijo enfermo.

“Fue un momento horrible el que viví. Lo único que agradezco es que mi bebé está conmigo”, expresó en un posteo de Facebook que luego eliminó, pero que rápidamente se viralizó y generó alarma en la comunidad.

EL CRUDO RELATO DE UNA MADRE: “NO SÉ DE DÓNDE SAQUÉ FUERZAS”

Según el testimonio de la mujer, todo ocurrió cuando esperaba en la esquina del hospital a su padre, quien iba a buscarla. “Estaba con mi bebé en un brazo y en el otro el teléfono, esperando el mensaje de mi papá. De pronto, una camioneta negra paró justo delante de mí”, contó.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Lo que siguió fue una secuencia de terror: “Abren la puerta de atrás y saca la mitad del cuerpo un hombre con un pasamontañas y me empieza a tirar del bebé para robármelo. Tiré mi celular, la mochila, no solté a mi bebé, no sé de dónde saqué fuerzas. Él gritaba porque le tiraban del brazo fuerte, yo empecé a gritar y justo pasaba un hombre que fue mi ángel guardián”.

La intervención de ese transeúnte fue clave. “Él empezó a gritar y gracias a él se fueron después de dos minutos de lucha. Gracias a Dios no pasó a mayores. El hombre me gritó que me metiera en el cajero y salí corriendo. Al rato llegó mi papá, yo temblando, casi sin poder hablar. Quería venir a mi casa, llegué y me derrumbé en los brazos de mi mamá, sentía que me moría. No me hubiera imaginado qué hubiera pasado si me lo hubieran robado”, relató la joven, aún conmocionada.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

SOSPECHAS Y PREOCUPANTE ADVERTENCIA

La madre del bebé aportó detalles sobre el vehículo en el que se trasladaban los atacantes: “Era una camioneta negra con vidrios polarizados”. Además, la joven deslizó una grave sospecha: “No fue un hecho al voleo. Hay un informante adentro del hospital que avisa cuando salimos con nuestros hijos”, denunció, generando aún más preocupación entre quienes frecuentan el nosocomio.

“Tengan mucho cuidado si andan solas con su bebé, por favor. Lamentablemente el mundo está cada vez peor. Todavía me duele todo del susto que pasé”, advirtió la víctima, quien en horas de la noche realizó la denuncia correspondiente.

INTERVENCIÓN POLICIAL: CÁMARAS, TESTIGOS Y CAUTELA

Javier Orellano, jefe de la Brigada de Investigaciones, brindó detalles en el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV sobre las primeras diligencias.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

En este contexto, Orellano confirmó que la policía tomó conocimiento del hecho inicialmente a través de la publicación en redes sociales de la propia denunciante. De inmediato, se verificó si existía una denuncia formal en la Comisaría Primera o en la Comisaría de la Mujer, pero al no encontrar registros, los efectivos localizaron el domicilio de la mujer. Allí, el personal de la Seccional Primera ya estaba entrevistándola y tomando la denuncia formal.

La labor de la Brigada se centró en ampliar la información y comenzar el relevamiento de cámaras de seguridad, afinando el horario y la ubicación precisos del hecho. “Ella denuncia que fue en la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Roque Saenz Peña. Tenemos varias cámaras en las inmediaciones, aunque algunas dependen de privados y técnicos a los que no podemos acceder de inmediato”, explicó Orellano.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Hasta el momento, los registros fílmicos obtenidos muestran vehículos con las características mencionadas por la denunciante, pero “no se ve la secuencia del hecho”, aclaró el jefe policial.

“No podemos afirmar que un vehículo determinado esté relacionado hasta que no tengamos algo más próximo al lugar”, agregó. Por ahora, no surgieron testigos presenciales, aunque la mujer mencionó a un hombre que la ayudó, quien aún no fue identificado.

EL IMPACTO SOCIAL Y LA BÚSQUEDA DE RESPUESTAS

La denuncia de C.N. no solo movilizó a las fuerzas de seguridad, sino que también generó temor y debate en la sociedad comodorense. Muchas madres expresaron su preocupación en redes sociales y reclamaron mayor seguridad en las inmediaciones del hospital.

Despidieron a cuatro playeros de una reconocida estación por estafa

Mientras tanto, la policía continúa con el análisis de las cámaras y la búsqueda de testigos que puedan aportar datos clave para esclarecer el hecho. “Por ahora, estamos trabajando con la información disponible. Esperamos que durante el día podamos acceder a más registros fílmicos que permitan avanzar en la investigación”, concluyó Orellano.

El caso puso en alerta a las autoridades y a la ciudad. Desde la Comisaría de la Mujer, que interviene en la causa, recomendaron a quienes transiten por la zona hacerlo acompañados y mantenerse atentos. La investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas haya novedades que permitan determinar con precisión qué ocurrió y dar con los responsables, en caso de confirmarse el intento de secuestro.