Un intento de robo dejó a un hombre de Bariloche herido en la pierna izquierda cuando se disponía a vender su auto mediante redes sociales. El hecho ocurrió el jueves alrededor de las 17 en el barrio Omega II, durante lo que parecía una transacción comercial rutinaria.

Según informó el subcomisario Víctor Gerardo Aguirre, el hombre, de unos 31 años, se encontró con un posible comprador en la calle Miramar. Durante la prueba de manejo, el sujeto sacó un arma de fuego y disparó en el muslo izquierdo de la víctima, con la intención de robar el vehículo. Tras el ataque, el agresor se bajó y escapó corriendo.

Afortunadamente, el vendedor retuvo el auto y se encuentra fuera de peligro. El vehículo quedó a disposición de la Justicia mientras se realizan las pericias correspondientes.

El subcomisario Aguirre alertó sobre los riesgos de publicar ventas por redes sociales, ya que los delincuentes pueden hacerse pasar por compradores. Comentó que, aunque es la primera vez que ocurre un hecho de estas características con un auto, ya se han registrado denuncias similares con electrodomésticos.