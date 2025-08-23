Intentó burlar un control de alcoholemia en Chubut, chocó, escapó y terminó detenido a las pocas cuadras

En horas de la madrugada de este sábado en Puerto Madryn ocurrió un accidente de tránsito que involucró a un conductor que intentó evadir un control de alcoholemia.

El hecho se produjo cerca de las 00:40 cuando personal policial y agentes de tránsito municipal se encontraban dando inicio a un operativo de control en la intersección de Pedro Derbes y Tucumán.

En ese momento, los efectivos observaron cómo un vehículo Fiat Cronos de color negro impactaba contra un triángulo de señalización colocado en la avenida Pedro Derbes y calle Don Bosco. El coche quedó detenido momentáneamente sobre la arteria mencionada primeramente, entre las calles Nueva León y Patagonia, pero su conductor no acató las indicaciones de los uniformados.

Según el parte oficial al que accedió ADNSUR, al acercarse el móvil policial el hombre comenzó a escapar, a pesar de las señales lumínicas y sonoras que le ordenaban detener la marcha. El intento de fuga se prolongó por varias cuadras hasta que, debido a un daño en la rueda delantera izquierda, el vehículo no pudo continuar. El conductor finalmente detuvo su marcha sobre calle Patagonia, a pocos metros de Pedro Derbes, donde fue interceptado por los efectivos.

En el lugar se procedió a la captura del sujeto quien en todo momento se negó a colaborar con el operativo y rechazó realizar el test de alcoholemia. Ante esta negativa, se labró el acta de infracción correspondiente y se dispuso el secuestro del vehículo.

Fuentes policiales precisaron que el accionar del conductor puso en riesgo no solo a los agentes de control, sino también a otros automovilistas que circulaban por la zona en plena madrugada. La maniobra de evasión, sumada al choque contra el dispositivo de señalización, dejó en evidencia el estado de imprudencia con el que circulaba el detenido.

El episodio se enmarca en los controles de alcoholemia que la Policía del Chubut realiza en conjunto con el área de tránsito municipal, en distintos puntos de Puerto Madryn, especialmente durante los fines de semana. Estos operativos buscan reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes derivados del consumo de alcohol al volante.