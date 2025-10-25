Tras tres jornadas de audiencia, un jurado popular declaró culpable a un hombre identificado como J.P. por intentar matar a su primo en medio de una discusión en una chacra de Cholila. La pena será impuesta la próxima semana y podrá ser de entre cinco años y cuatro meses hasta casi veinte años de prisión.

La decisión fue tomada luego de escuchar la declaración de los testigos, los alegatos finales de las partes y las instrucciones del tribunal. El acusado permanecerá detenido bajo la modalidad de prisión preventiva domiciliaria hasta la próxima semana, cuando se realice la audiencia en la que se definirá la pena a imponer.

El fiscal Carlos Díaz Mayer llevó a juicio al imputado, acusándolo de haber actuado con extrema violencia, en un hecho que parece sacado de la película Relatos salvajes, donde un personaje protagonizado por Ricardo Darín reacciona ante el acarreo injustificado de su auto.

Escapó de una comisaría en Chubut, estuvo 7 meses escondido y lo atraparon en un impresionante operativo

Según la acusación, la secuencia comenzó con un llamado telefónico en el que la víctima le pedía la llave de la tranquera del campo que ambos comparten, para poder ingresar con unos animales. Minutos después, Pascoff se presentó en el lugar portando un arma de fuego, apuntó contra su primo y lo persiguió mientras éste intentaba escapar.

La víctima logró huir, pero el agresor se subió a una máquina cargadora que estaba estacionada en el predio e intentó embestirlo. Aunque el hombre alcanzó a correrse, el imputado impactó contra un camión Scania 360 de propiedad de su primo, dañándole el paragolpes delantero y una óptica, y luego chocó una camioneta, a la que provocó roturas en la puerta y el espejo retrovisor derecho. Los vehículos estaban estacionados a ambos lados del sitio donde la víctima intentaba protegerse.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Tras esas maniobras, el autor del ataque descendió de la máquina, disparó contra su primo y le causó heridas en el glúteo y muslo derechos, así como en la rodilla y el gemelo izquierdos.

De acuerdo con la fiscalía, el acusado intentó matarlo en dos oportunidades, primero al intentar atropellarlo y luego al efectuar los disparos. No logró su cometido por circunstancias ajenas a su voluntad, y se retiró del lugar tras el ataque.

Con la declaración de culpabilidad emitida por el jurado, el caso pasará ahora a la etapa de determinación de la pena, que se resolverá en los próximos días.