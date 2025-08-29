Intentó ‘coimear’ a un policía en Chubut para evitar un control de mercadería y terminó detenido

La Policía del Chubut detuvo en Rawson a un hombre de 53 años acusado de intentar ‘coimear’a un efectivo policial con una gran suma de dinero.

El hecho ocurrió durante un procedimiento de control en el barrio Roca, donde personal del Área de Operaciones Policiales observó maniobras irregulares con un camión, un container y dos utilitarios que trasladaban mercadería sin las autorizaciones correspondientes.

El operativo comenzó cuando agentes que realizaban recorridas habituales advirtieron que un camión con un container estaba estacionado en la vía pública. A su costado, una camioneta utilitaria obstruía el tránsito. Al bajar para fiscalizar la infracción, los efectivos notaron que se descargaban cajas de frutas y verduras del container hacia ese vehículo y hacia otro rodado similar estacionado detrás.

En ese contexto, un hombre se acercó al lugar y manifestó ser el dueño de los dos utilitarios. Explicó que trasladaba la mercadería hacia Puerto Madryn, ciudad en la que reside y en la que desarrolla su actividad comercial. Sin embargo, al inspeccionar el container, los policías constataron que además de productos frescos se almacenaban electrodomésticos y otros artículos, sin las condiciones de cadena de frío exigidas para el transporte de alimentos perecederos.

Ante esa situación, los efectivos informaron al comerciante que el procedimiento debía continuar y que se daría intervención a las autoridades competentes por incumplimiento de normativas de tránsito y salubridad. Fue en ese momento cuando el sujeto ofreció al policía la suma de $300.000 en efectivo para evitar que se labraran las actas y se incautara la carga.

El efectivo rechazó la propuesta y de inmediato comunicó la situación a su superior. Además, logró registrar con su teléfono celular el momento en que el comerciante realizaba la oferta de dinero. Con esa prueba se dispuso la captura inmediata del individuo por el delito de cohecho , y se dio aviso al Ministerio Público Fiscal de Rawson.

En el lugar también intervinieron agentes de Bromatología y del área de Transporte del municipio, quienes labraron actas de infracción y procedieron al secuestro de la mercadería, valuada en aproximadamente 3,5 millones de pesos. Los productos perecederos, entre frutas, verduras y otros alimentos, fueron decomisados por no cumplir con las normas sanitarias.

Asimismo, Tránsito Municipal procedió al secuestro de los dos vehículos utilizados para el traslado: una Toyota Hiace y una Mercedes Benz Sprinter, ambas sin habilitación para el transporte de mercaderías. Tanto los rodados como los alimentos quedaron a disposición del Juzgado de Faltas de Rawson.

Respecto del camión y al container, los efectivos verificaron la documentación y los remitos de carga de los electrodomésticos y otros elementos transportados. Se labraron las actuaciones correspondientes que serán giradas a las autoridades judiciales para su evaluación.

El detenido, de nacionalidad boliviana, tiene 53 años y vive en Puerto Madryn, donde se desempeña como comerciante. Permanece a disposición de la Justicia tras la imputación inicial por cohecho.