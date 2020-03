RADA TILLY (ADNSUR) – En la noche del miércoles se recepcionó en la comisaría una denuncia por un intento de secuestro en Rada Tilly. Según indicó el comisario de la localidad, Víctor Torres, cerca de las 21 horas “recibimos una llamada junto con guardia urbana por un intento de secuestro. Se activó el protocolo de inmediato”, y aclaró que está trabajando la fiscalía con las cámaras de seguridad.

El comisario, señaló que la Brigada de Investigaciones revisa las cámaras de seguridad de un banco de la localidad, y otras más que existen en la zona. "Nunca habíamos tenido un caso similar a este. En el 2019 se registró uno cerca de la calle Urtubey, pero no llegó a consolidarse la denuncia.", indicó a FM Gen.

“ME ARRASTRARON DE LOS PELOS”

Si bien no se brindaron mayores detalles sobre el hecho, la propia víctima relató lo sucedido a través de sus redes sociales. “Como a eso de las 21:10 me intentaron secuestrar dos hombres en una kangoo blanca, vidrios polarizados, me iban siguiendo, cuando quise correr aceleraron y me encerraron”, escribió.

Además, contó que uno de ellos descendió y le pidió que se suba a la camioneta: “Uno tironeándome del brazo, cuando me negué empezó a arrastrarme de los pelos, cuando caí me dio una patada”, dijo. “Nose como hice pero pude safar y correr, lo puedo contar pero sé que muchas no, que muchas no llegan a correr, a tener la suerte que yo tuve. ahora tengo miedo, no quiero salir a la calle”, aseguró en su relato.