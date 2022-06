El hecho ocurrió la semana pasada, alrededor de la 17:00 en la intersección de las calles Caxaraville y Rucci, Ciudadela (Buenos Aires). Allí, una adolescente de 15 años caminaba cuando de repente dos hombres a bordo de un auto, la interceptaron e intentaron secuestrarla. La menor forcejeó y logró escaparse.

Las imágenes quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la zona, obtenidas gracias a la propia investigación que realizó el padre de la víctima, quien aseguró haber realizado la denuncia pero no recibió respuestas por parte de la policía.

“Bajó una persona mayor de 40 años, morocho, de buzo azul , ella lo puede reconocer, y la agarró de un brazo”, informó Horacio.

“Ella escucha que otro tipo se baja del auto y le dice ‘vos vení para acá’”, detalló el papá de la menor en diálogo con Arriba Argentinos.

“Por suerte, diez metros más adelante, dos albañiles lograron auxiliarla y la acompañaron hasta mi casa. Esto no fue un intento de robo, no quisieron sacarle el celular, sino que se trató de un intento de secuestro", agregó.

“Fue un corsa color arena con patente terminada en p 175. No hay nada raro detrás, no hay dinero, no hay un novio ‘loquito. Es tan grave el tema que necesitamos que esto trascienda y que se encuentre que fue lo que pasó", añadió.

Gracias a una investigación que realizó el mismo Horacio, pudieron dar con imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde se puede ver como un hombre la agarra del brazo e intenta arrastrarla al auto, “En el camino pidió ayuda a dos personas mayores pero miraron para otro lado”, lamentó su padre.

La joven se encuentra bien, aunque está asustada y se cuestionó: “¿Cómo los preparamos para un evento como este?”. “Aquellas personas que son capaces de llevarse a una menor de edad a plena luz del día son lacras”, finalizó Horacio.